L’inflazione complessiva nell’Eurozona è salita al 2,9% su base mensile a dicembre, ha annunciato questo pomeriggio la Banca Centrale Europea (BCE).

Si tratta di un aumento abbastanza significativo rispetto al 2,4% di novembre. Tuttavia, è stato ampiamente considerato inferiore a quello che gli analisti si aspettavano oggi.

Con le grandi economie come la Francia che stanno gradualmente eliminando i sussidi per il carburante, si prevedeva un aumento del tasso IPC, che include i prezzi dell’energia.

Fondamentalmente, tuttavia, il tasso di inflazione core europea (che non include i prezzi del carburante) è sceso dello 0,2% su base mensile da 3,6 di novembre a 3,4 di dicembre.

Ciò è avvenuto poche ore dopo gli annunci di ieri di un aumento dell’inflazione in Germania e Francia, le due maggiori economie europee.

Rinasce la speranza per i tagli dei tassi

Le notizie migliori del previsto hanno acceso la speranza che i tagli dei tassi sarebbero avvenuti nel futuro a breve termine dell’Eurozona.

Dopotutto, questo è ciò che ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde sull’argomento a dicembre:

Le nostre decisioni future garantiscono che i nostri tassi ufficiali siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione. In particolare, le nostre decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati finanziari in arrivo”.

L’Europa continua a seguire la linea della recessione

Gli economisti hanno osservato attentamente l’Eurozona, da quando è stato riferito a fine ottobre che il PIL dell’UE era sceso dallo 0,2% nel secondo trimestre del 2023 allo 0,1% nel terzo trimestre del 2023.

Al momento, i dati sul PIL dell’UE per il quarto trimestre del 2023 non sono stati ancora annunciati. Una stima flash preliminare della BCE è attesa per il 30 gennaio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.