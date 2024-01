Mentre il mondo delle criptovalute è in fermento, ci sono forti indizi che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti potrebbe dare il via libera al primo ETF su Bitcoin, con speculazioni che puntano a un potenziale lancio l’11 gennaio. Ciò avviene sullo sfondo del previsione che abbiamo fatto discutendo del motivo per cui la SEC avrebbe approvato gli ETF spot su BTC nonostante le previsioni negative di Matrixport e WhaleWire.

Oltre a ciò, un attore rivoluzionario, Bitbot, si sta preparando per dare agli investitori la piena custodia dei propri asset, offrendo un vantaggio competitivo rispetto agli investitori istituzionali. Approfondiamo i dettagli della potenziale approvazione dell’ETF, delle funzionalità rivoluzionarie di Bitbot e dell’imminente prevendita del token BITBOT a partire dal 17 gennaio.

L’approvazione dell’ETF Spot su Bitcoin potrebbe avvenire l’11 gennaio

La tanto attesa approvazione di un ETF spot sul Bitcoin da parte della SEC potrebbe diventare realtà prima del previsto. Secondo l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, ci sono forti indicazioni che la SEC potrebbe annunciare l’approvazione già la prossima settimana, ponendo le basi per l’inizio delle negoziazioni giovedì (11 gennaio 2024) o venerdì (12 gennaio 2024).

Questa notizia ha suscitato scalpore nella comunità delle criptovalute, con gli investitori che attendono con impazienza un potenziale traguardo che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute.

Bitbot: bot di Telegram che offre piena custodia e strumenti istituzionali

Nel mezzo di questa eccitazione, Bitbot emerge come un attore rivoluzionario nello spazio delle criptovalute. Bitbot, un bot di trading di Telegram, è pronto a offrire agli investitori e ai trader un livello di controllo senza precedenti sui propri asset.

Ciò che distingue Bitbot è il suo impegno nel fornire la piena custodia delle risorse agli utenti, fornendo loro strumenti di livello istituzionale. Questa mossa mira a livellare il campo di gioco, consentendo agli investitori al dettaglio di competere con i giganti istituzionali su un piano di parità.

Mentre i mercati delle criptovalute sperimentano una rinascita, la visione di Bitbot si allinea con la tendenza crescente degli investitori al dettaglio che cercano un maggiore controllo e strumenti sofisticati per navigare nel panorama in evoluzione. I riflettori sul trading spot e l’impennata dei prezzi dei Bitcoin posizionano ulteriormente Bitbot in prima linea in questa ondata di libertà finanziaria.

La prevendita dei token di Bitbot inizierà il 17 gennaio

L’entusiasmo attorno a Bitbot si intensifica con l’annuncio della sua prossima prevendita di token, prevista per il 17 gennaio. Con una fornitura totale di token di 1.000.000.000, Bitbot mira a vendere il 30% dei suoi token in 8 fasi di prevendita. Questa mossa strategica non solo alimenta lo sviluppo, ma garantisce anche utilità e valore tangibili per gli investitori man mano che il token si evolve. Inoltre, il 20% dei token sarà detenuto dal team di sviluppo di Bitbot per sostenere i progressi continui, sottolineando un impegno per la crescita a lungo termine.

La dedizione di Bitbot alla sicurezza è evidente attraverso la sua partnership con Knightsafe, un servizio di autocustodia di risorse digitali open source, trasparente e decentralizzato. Utilizzando la tecnologia di custodia MPC (Multi-Party Computation), Bitbot garantisce privacy e precisione senza precedenti per gli utenti. Funzionalità di sicurezza come l’Anti MEV Bot e le misure anti-tappeto rafforzano ulteriormente l’impegno di Bitbot nella creazione di un ambiente commerciale sicuro.

Conclusioni

Mentre la cripto community si prepara a una potenziale approvazione spot dell’ETF Bitcoin, il panorama è destinato a subire un cambiamento trasformativo. L’intersezione degli strumenti istituzionali di Bitbot e l’evoluzione più ampia del mercato innescata dall’approvazione dell’ETF rappresenta un’opportunità unica per gli investitori. Tuttavia, la battaglia legale in corso tra la SEC e Coinbase, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute, aggiunge un livello di complessità alla narrativa in corso.

Nel 2024, con l’evento del dimezzamento del Bitcoin all’orizzonte e le tendenze del mercato che indicano una potenziale nuova corsa al rialzo, Bitbot è pronto a fare scalpore nel mercato. Competendo con le gemme ad alta capitalizzazione e cavalcando le onde della follia delle criptovalute, Bitbot si posiziona come una forza dinamica nel settore dei bot di trading.