Arrivano gli ETF spot Cardano, Avalanche, Tron, XRP e Solana?

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha finalmente approvato undici ETF spot su Bitcoin dopo mesi di consultazioni. Questa decisione era in linea con ciò che la maggior parte degli analisti si aspettava poiché gli sponsor avevano fornito tutte le raccomandazioni richieste dall’agenzia. Ad esempio, tutti questi fondi avevano una clausola di sorveglianza volta a prevenire la manipolazione.

La SEC ha approvato un ETF spot su Bitcoin

Copy link to section

Con l’avvio delle negoziazioni degli ETF spot su Bitcoin previsto giovedì, la domanda è sui prossimi ETF crittografici che la SEC approverà. Blackrock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha già richiesto un ETF spot su Ethereum. Grayscale potrebbe anche presentare domanda per trasformare il suo Ethereum Trust (ETHE) in un ETF spot. La società ha vinto un’importante causa contro la SEC riguardo queste conversioni nel 2023.

Ethereum ha senso come ETF ora che la SEC ha dato la precedenza consentendo un ETF spot su BTC. Tuttavia, c’è un’enorme differenza tra Bitcoin ed Ethereum. La SEC sostiene da tempo che Bitcoin non fosse un titolo. Ethereum, in seguito alla fusione nel 2022, è passata dall’essere una criptovaluta Proof-of-Work (PoW) a una crittografia Proof-of-Stake (PoS)

Pertanto, Gary Gensler della SEC ha da tempo avvertito che vede Ethereum come una sicurezza a causa dell’elemento di staking. Crede che gli staker di Ethereum dovrebbero essere protetti dall’agenzia. Ad esempio, chi determina la ricompensa di staking?

Altri potenziali candidati agli ETF sulle criptovalute

Copy link to section

Oltre a Ethereum, altre criptovalute che potrebbero essere presentate all’ETF sono Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Tron (TRX) e Solana (SOL). Queste sono le altre più grandi criptovalute al mondo con una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 120 miliardi di dollari.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ognuna di queste monete deve affrontare enormi sfide per ottenere l’approvazione dell’ETF. Nel caso di Tron, la SEC sta combattendo con Justin Sun e le sue società. In una causa legale, la SEC ha affermato che Sun e le sue società hanno manipolato i token TRX e BitTorrent attraverso un “wash trading eccessivo”. Pertanto, a causa di questa reputazione, dubito che qualsiasi azienda vorrà applicare un ETF spot.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Anche Avalanche, Solana e Cardano affrontano la sfida che Ethereum dovrà affrontare. Hanno tutti caratteristiche di staking che, secondo la SEC, dovrebbero essere regolamentate. Nel caso di Solana, la SEC ricorda ancora la sua stretta associazione con FTX e Sam Bankman-Fried.

L’XRP di Ripple ha un percorso più chiaro verso l’accettazione poiché un giudice ha già stabilito che non si tratta di un titolo. Questo è stato un duro colpo per la SEC, che ha avviato un’importante causa nel 2020. Ripple è anche un grande attore nel settore delle criptovalute con una capitalizzazione di mercato di oltre 32 miliardi di dollari.

Tuttavia, le prossime richieste di ETF dipenderanno dal successo degli undici ETF Bitcoin consentiti dalla SEC. Se gli afflussi sono forti, significa che queste società tenteranno di effettuare queste dichiarazioni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.