Gli esperti di crittografia reagiscono all’approvazione dell’ETF Bitcoin della SEC

Alla fine è successo. Dopo mesi di attesa, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha finalmente approvato undici ETF spot su Bitcoin di società come Blackrock, Franklin Templeton, Invesco e Fidelity. Si tratta di un evento importante nell’evoluzione di Bitcoin, un asset che ha compiuto 15 anni pochi giorni fa.

Gli esperti di criptovaluta ritengono che l’approvazione spot dell’ETF Bitcoin avrà un effetto valanga immediato nei prossimi anni. Innanzitutto, credono che gli investitori istituzionali, che sono rimasti in gran parte in disparte, inizieranno a destinare parte della liquidità a questi fondi.

Inoltre, i gestori patrimoniali globali hanno oltre 6 trilioni di dollari in polvere secca, o denaro raccolto ma non ancora distribuito. In una nota Andy Baehr, amministratore delegato di Coindesk Indices, ha dichiarato:

“Cosa significa questo per il prezzo del bitcoin? L’approvazione e il lancio degli ETF erano ben previsti, quindi l’unica possibile sorpresa al rialzo a breve termine sono gli afflussi migliori del previsto. Al contrario, la mancanza di afflussi migliori del previsto può mettere sotto pressione sul prezzo del bitcoin, dato il suo aumento del 50% da metà ottobre. Gli investitori che stanno pensando ad un’allocazione strategica di bitcoin nel loro portafoglio – 2, 3, 4, 5% – saranno molto più concentrati sul “futuro del bitcoin” a lungo termine. finanza.”

In una dichiarazione separata inviata via e-mail, Anthony Rousseau, responsabile delle soluzioni di intermediazione presso TradeStation, ha presentato un caso simile. Nel breve termine, si concentrerà sugli afflussi verso questi ETF Bitcoin, con alcuni analisti che prevedono asset per oltre 2,1 miliardi di dollari. A lungo termine, tuttavia, ritiene che alcuni gestori di fondi inizieranno ad allocare parte delle loro vaste risorse su Bitcoin. Egli ha detto :

"Questo allineamento degli afflussi istituzionali con l'evento di dimezzamento del Bitcoin di aprile posiziona l'asset class per un promettente anno a venire. Molti esperti prevedono presto la possibilità di una valutazione Bitcoin a sei cifre. Il lancio di questo ETF segna l'arrivo di una nuova generazione di investitori nell'arena del Bitcoin, trasformandolo da asset di nicchia a componente di portafoglio mainstream."

Nel frattempo, Cathie Wood, la cui azienda è stata una di quelle che hanno ricevuto l’approvazione, ha affermato che la SEC ha aperto un nuovo capitolo nel settore delle criptovalute. Lei disse:

“Questo apre un nuovo capitolo per Bitcoin e mi piacerebbe credere che saremo tra i primi tre o due fornitori attraverso questo ETF Bitcoin.”

In una recente dichiarazione, un analista di Standard Chartered ha affermato che l’approvazione di un ETF Bitcoin rappresenterebbe un punto di svolta. Si aspetta che questi ETF possano attrarre oltre 100 miliardi di dollari di afflussi nei prossimi anni. In questo caso, prevede che il prezzo del Bitcoin salirà a 250.000 dollari nel 2024. Una mossa del genere spingerebbe la capitalizzazione di mercato totale del Bitcoin a oltre 4 trilioni di dollari.

Nel frattempo, Tom Lee, fondatore di Fundstrat e uno dei più grandi rialzisti di Bitcoin sul mercato, ha affermato che i fondi potrebbero vedere afflussi nei prossimi mesi. Sosteneva anche che le persone avevano bisogno di trovare qualcosa di cui fidarsi in un mondo senza fiducia.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.