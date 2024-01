La potenziale esplosione della bolla dei veicoli elettrici trascina i prezzi del litio e del nichel

Ci sono segnali che la bolla dei veicoli elettrici (EV) sta scoppiando. Per prima cosa, la maggior parte dei titoli di veicoli elettrici, compresi nomi affidabili come Tesla, Rivian e Lucid, hanno tutti registrato un brusco calo negli ultimi mesi. Molte piccole aziende di veicoli elettrici come Mullen Automotive, Workhorse Group, Faraday Future e Fisker sono in difficoltà mentre il loro consumo di liquidità accelera.

La bolla dei veicoli elettrici sta scoppiando

Copy link to section

Ci sono altre brutte notizie per i veicoli elettrici. Giovedì, Hertz ha dichiarato che avrebbe venduto oltre 20.000 veicoli elettrici nel suo inventario in grande perdita. In una dichiarazione, la società ha avvertito che il costo iniziale per l’acquisto di veicoli elettrici era elevato.

Ha inoltre osservato che la domanda di veicoli elettrici da parte dei suoi clienti era limitata e che i costi di manutenzione erano notevolmente più alti rispetto ai veicoli ICE. Questa è stata una sorpresa per molte persone poiché i veicoli elettrici hanno meno parti mobili rispetto ai veicoli tradizionali. Una ragione probabile è che un piccolo incidente con un veicolo elettrico danneggi la batteria, che è ancora molto costosa.

Nel frattempo, nel Regno Unito, un paese che spera di eliminare gradualmente i veicoli ICE entro un decennio, i veicoli elettrici non si vendono abbastanza velocemente. In una dichiarazione della scorsa settimana, un ente industriale ha affermato che le vendite di veicoli elettrici hanno rappresentato il 16,5% di tutte le vendite di veicoli nel 2023, in calo rispetto al 16,6% dell’anno precedente.

Negli Stati Uniti, un gruppo di concessionari di veicoli ha recentemente avvertito che la maggior parte delle persone sta optando per veicoli ICE. Di conseguenza, i veicoli elettrici restano nei negozi per il doppio del tempo rispetto alle auto ICE. Allo stesso tempo, aziende come Ford, GM e Stellantis stanno riducendo i loro investimenti nei veicoli elettrici.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Crollo dei metalli per veicoli elettrici e batterie

Copy link to section

La continua debolezza dei veicoli elettrici sta avendo un impatto sui metalli per veicoli elettrici che sono essenziali nella produzione di batterie. Il seguitissimo Global X Lithium & Battery Technology ETF (LIT) è sceso a 47,68 dollari, un calo del 50% rispetto al suo punto più alto nel 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Grafico dell’ETF LIT

Allo stesso modo, anche le aziende che producono questi metalli non se la passano bene. Negli Stati Uniti, il prezzo delle azioni di Lithium America è sceso a 5,6 dollari, il punto più basso da settembre 2020. Ha raggiunto un picco di oltre 25 dollari nel 2022. Allo stesso modo, aziende come Lithium Australia, Liontown Resources e Pilbara Metals si sono ritirate.

Uno sguardo più attento mostra che la maggior parte dei metalli utilizzati per la produzione di batterie ha subito un calo profondo. Ciò include metalli come rame, litio, nichel e cobalto. Dopo la forte impennata di alcuni anni fa, questi metalli sono recentemente crollati.

Oltre al rallentamento del mercato dei veicoli elettrici, questi metalli sono crollati a causa della loro abbondanza. Paesi come Zimbabwe, Australia e Cile hanno abbondanti forniture di litio. Indonesia, Filippine, Russia e Australia sono tutte dotate di vaste risorse di nichel.

Ancora più importante, la Cina detiene la quota di mercato maggiore di questi metalli a livello globale. Le sue aziende hanno visto in anticipo il potenziale dei metalli per veicoli elettrici e li hanno acquistati a buon mercato. Ora, la Cina sta facendo a questi metalli per batterie quello che ha fatto per l’acciaio.

Il lato positivo è che il calo dei prezzi del litio e del nichel sta innescando alcune azioni che potrebbero spingerli al rialzo in futuro. Per prima cosa, alcune aziende come Core Lithium e Panoramica Resources hanno interrotto alcune delle loro operazioni. Lo stesso vale per aziende come Chemaf Resources e Horizonte Minerals.

Allo stesso tempo, molte aziende interessate a questi metalli probabilmente rallenteranno i loro investimenti. Nella maggior parte dei casi, la costruzione delle miniere richiede solitamente anni o addirittura decenni ed è un’operazione costosa. In una nota recente, un analista di Liberium Capital ha dichiarato :

“Gli investitori dovrebbero aspettare di vedere le prove di questo tipo di riequilibrio tra i minatori mondiali di litio e cobalto prima di pensare ad acquistare esposizione”.

Il forte arretramento di questi metalli mette in discussione la strategia di Glencore. Glencore, una delle più grandi società minerarie del mondo, ha adottato una strategia per separare il business dei metalli da quello del carbone.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.