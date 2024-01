Altcoin da tenere d’occhio la prossima settimana ora che Bitcoin (BTC) perde la sua posizione dominante: MMTR, SUI e BONK

I prezzi di Bitcoin (BTC) sono diminuiti dopo la tanto attesa approvazione degli Exchange Traded Fund, confermando uno scenario di vendita per la moneta digitale bellwether. Nel frattempo, i token più importanti, tra cui Memeinator (MMTR), Sui (SUI) e Bonk (BONK) con sede a Solana, sembrano pronti per i trend rialzisti nei prossimi sette giorni.

Il crollo del dominio del mercato di Bitcoin

Le principali criptovalute hanno assistito a massicce svendite nell’area di valore di 46.000$, innescando cali di prezzo verso la zona di 42.000$. Inoltre, nelle 24 ore precedenti è emersa una tendenza al ribasso quando Bitcoin ha subito liquidazioni significative. Ciò ha catalizzato i crolli verso i 41.500$ prima di un leggero risveglio fino ai valori al momento della stampa di circa 42.600$.

Inoltre, la dominanza del mercato di BTC ha raggiunto il minimo mensile del 51,14%. I ribassi potrebbero alimentare i rialzi nel settore delle altcoin. Generalmente, gli investitori acquistano alternative durante i cali dei prezzi di Bitcoin.

Screenshot da X

I continui cali del prezzo di Bitcoin spingeranno probabilmente i prezzi delle altcoin a massimi significativi nella prossima settimana.

Memeinator (MMTR)

Memeinator continua a consolidare la sua presenza sul mercato concentrandosi sulla legittimità all’interno del mondo delle criptovalute meme. L’altcoin è rimasta nel radar degli investitori per via di vari sviluppi positivi, tra cui prevendite di successo, massicci lanci e omaggi redditizi.

Gli investitori interessati possono comprare il token MMTR al prezzo attuale di 0,0186$. Ciò potrebbe rappresentare un’opportunità di redditività redditizia poiché gli analisti prevedono che il token supererà 0,1$ entro la fine del 2024, il che non è inverosimile se consideriamo le prestazioni di rivali come Pepe Coin.

Previsioni dei prezzi di Sui

Sui ha mantenuto una prospettiva rialzista nell’ultimo giorno, avvicinandosi al suo massimo storico dopo aver superato il livello vitale di 1$. Gli orsi hanno combattuto per il controllo mentre trascinavano il token da 1,35$ a 1,240$ mentre scrivevamo. Il successo dei venditori potrebbe catalizzare un nuovo test dell’EMA 20, considerando le condizioni di ipercomprato del Relative Strength Index.

Grafico di SUI a 1 giorno su Coinmarketcap

Tuttavia, un rimbalzo oltre l’EMA 20 potrebbe spingere i prezzi SUI verso i 2$ nella prossima settimana.

Analisi dei prezzi di BONK

BONK ha attirato l’attenzione degli investitori con la sua recente performance. Tuttavia, l’altcoin rimane all’interno di un range dopo che non è riuscita a superare l’ostacolo di 0,000017$. Ha mostrato un trend rialzista a 0,00001448$, dopo un balzo di oltre il 6% nell’ultima giornata.

Grafico di BONK a 1 giorno su Coinmarketcap

Nel frattempo, l’RSI ha oscillato intorno al livello medio, mentre l’EMA a 20 giorni è rimasta in qualche modo orizzontale, non riuscendo a fornire una direzione agli orsi o ai tori.

I rialzisti dovrebbero mantenere BONK oltre la linea di tendenza al ribasso per assicurarsi il dominio nella prossima settimana. Una mossa del genere potrebbe spingere l’asset verso 0,000023$ prima di contemplare ulteriori trend rialzisti.

Puoi trovare maggiori informazioni su Memeinator sul suo sito web ufficiale.

