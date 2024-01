Il caso di acquistare gli ETF IBIT, BTCW, BRRR e GBTC dip dip

Gli ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e Valkyrie Bitcoin Fund Trust (BRRR) sono crollati pesantemente venerdì poiché Bitcoin ha subito una dura inversione, come previsto . Si prevede che questi fondi, che seguono i prezzi di Bitcoin, rimarranno sotto pressione quando il mercato aprirà martedì, poiché BTC è sceso a 42.000 dollari.

Perché gli ETF su BTC e Bitcoin si sono ritirati

Bitcoin e i suoi ETF sono crollati duramente negli ultimi giorni anche dopo che la SEC ha autorizzato la negoziazione degli ETP spot. Questa mossa, fatta con riluttanza, è vista come il più grande evento nel settore delle criptovalute.

Il ritiro è stato in linea con le aspettative a causa di una situazione nota come acquisto di voci, vendita di notizie. Nella maggior parte dei casi, gli asset tendono a riprendersi prima di un evento importante per poi ritirarsi quando si verifica. Inoltre, la maggior parte delle persone si aspettava già che la SEC approvasse l’ETF.

Abbiamo già visto questa storia. Bitcoin e altre criptovalute sono aumentate dopo il lancio del ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) nel 2021, per poi ritirarsi. Sono balzati anche dopo che i mercati CME e Cboe hanno lanciato i loro futures Bitcoin alcuni anni fa.

Pertanto, si prevede che Bitcoin e questi ETF rimarranno sotto pressione nei prossimi mesi man mano che la recente prosperità svanirà. Entrerà quindi in una nuova normalità, con afflussi che dovrebbero rimanere moderati.

C’è anche una grande preoccupazione per la sicurezza di Coinbase, che è stato selezionato dalla maggior parte dei fornitori di ETF come custode. Coinbase è noto per avere una buona esperienza in termini di sicurezza nel corso degli anni.

Tuttavia, ciò non significa che l’azienda non possa essere hackerata da attori sofisticati come Lazarus della Corea del Nord.

L’altra preoccupazione è che la Federal Reserve possa mantenere un atteggiamento restrittivo per un periodo più lungo del previsto. La settimana scorsa, i dati pubblicati la scorsa settimana hanno rivelato che l’inflazione americana è balzata al 3,4% a dicembre mentre l’IPC core è sceso al 3,8%.

Inoltre, il mercato del lavoro statunitense è stato recentemente piuttosto forte poiché il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7%. La crescita dei salari è aumentata del 4% a dicembre. Pertanto, è probabile che la Fed aspetterà fino a giugno per alzare i tassi.

Il caso per l’acquisto del tuffo

Bitcoin contro S&P 500 contro Nasdaq 100

L’approvazione degli ETF spot su Bitcoin è stata una grande cosa per le criptovalute. Tuttavia, a lungo termine, sarà un piccolo evento nel viaggio di Bitcoin. Pochi ricordano quanto siano stati grandi altri eventi come il crollo di Mt.Gox, FTX e l’hard fork di Bitcoin Cash.

Credo che acquistare il calo ora abbia senso per alcuni motivi. Innanzitutto, il dimezzamento del Bitcoin dovrebbe avvenire nell’aprile di quest’anno. Questo dimezzamento porterà a ricompense Bitcoin significativamente ridotte. Ciò comporterà anche una maggiore difficoltà di estrazione, che avrà un impatto sulle forniture. Bitcoin tende ad andare bene prima dell’halving.

In secondo luogo, Bitcoin ha dimostrato di poter prosperare in periodi difficili. Ha prosperato dopo il crollo di FTX, Voyager Digital e Three Arrows Capital. Ancora più importante, si è mosso in sincronia con le azioni mentre la Fed ha aumentato i tassi di interesse. Questo è un segno che Bitcoin ha superato un duro stress test e ha prevalso.

In terzo luogo, nel corso degli anni Bitcoin ha avuto una performance notevolmente superiore. È passato da meno di 10 dollari nel 2009 a oltre 40.000 dollari oggi. Questa transizione vedrà probabilmente più investitori allocare una piccola parte dei loro fondi negli ETF Bitcoin.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.