In ribasso del 65%, il corso delle azioni Lufthansa è un affare?

Il prezzo delle azioni Lufthansa (LHA) ha registrato difficoltà negli ultimi anni, rendendola una delle compagnie aeree con le peggiori prestazioni. Dopo aver raggiunto il picco di 20,74 euro nel 2018, il titolo è crollato del 65%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 8,8 miliardi di euro.

Concorrenza e rendimenti bassi

Il Gruppo Lufthansa è una delle più grandi compagnie aeree del mondo. Opera in tre segmenti: Network Airlines, Eurowings e servizi di aviazione. Ad esempio, il segmento dei servizi aeronautici è ampio e comprende segmenti come catering e logistica.

Lufthansa, come altre compagnie aeree, è emersa rapidamente dalla pandemia di Covid-19 con l’impennata della domanda di trasporto aereo. I risultati più recenti hanno rivelato che i suoi ricavi totali nei primi nove mesi dell’anno sono aumentati del 18% a 26,6 miliardi di euro. I ricavi del traffico sono aumentati del 19% a 22,5 miliardi di euro.

Anche Lufthansa è diventata molto redditizia poiché il suo utile netto è passato da 484 milioni di euro nel 2022 a 1,6 miliardi di euro nel 2023. I suoi margini sono aumentati ampiamente, con il margine EBIT passato dal 3,8% all’8,3%. La capacità di carico dell’azienda è aumentata mentre il management ha lavorato per ridurre il suo debito. Tuttavia, il suo flusso di cassa libero è crollato del 50% a 1,66 miliardi di euro.

Anche il Gruppo Lufthansa ha recentemente fatto notizia su diversi giornali. Ha piazzato il suo primo ordine a Boeing dopo anni nel tentativo di modernizzare la sua flotta. 40 di questi aerei saranno Airbus A220-300 e 40 Boeing 737-8 MAX. È stata inoltre lasciata la possibilità di aumentare questi ordini. Lufthansa ha bisogno di ammodernarsi poiché l’età media della sua flotta aerea è salita a 13,1 anni.

Una delle maggiori sfide che Lufthansa e le altre compagnie aeree a servizio completo devono affrontare è la crescente concorrenza. La maggior parte di questa concorrenza proviene da aziende del Medio Oriente come Emirates, Qatar ed Etihad. Compagnie aeree saudite e asiatiche come Singapore Airlines, Cathay e Japan Airlines. Sebbene questa concorrenza sia sempre esistita, ora si sta intensificando.

A livello regionale, la compagnia è anche in competizione con compagnie aeree a basso costo come Ryanair, EasyJet e Wizz Air. La sfida di questa concorrenza è che alla fine colpirà i suoi margini di profitto. Inoltre, l’azienda deve affrontare una sfida importante sulla questione Pratt & Whitney, che prevede la messa a terra di almeno 20 aerei quest’anno.

Previsioni sul prezzo delle azioni Lufthansa

Fin dall’inizio, non sono un fan dei titoli delle compagnie aeree perché il settore tende ad avere così tante incognite. La maggior parte degli investitori che hanno stanziato capitale in queste società hanno perso denaro. Passando al grafico settimanale, vediamo che il prezzo delle azioni LHA è diminuito bruscamente dopo aver raggiunto il picco di 11,13 € il 6 marzo dello scorso anno.

Si è ritirato al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane, un segnale ribassista. È inoltre sceso al di sotto del livello di supporto chiave a 9,21 €, lo swing più alto del 1° marzo 2021. Le azioni rimangono al di sopra della linea di tendenza viola ascendente. Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste poiché i trader mirano al supporto chiave a 6€, che si trova lungo la linea ascendente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.