La società di ricerca crittografica condivide prospettive estremamente ribassiste per Cardano (ADA)

Mentre le criptovalute registrano un nuovo rimbalzo dopo i cali osservati la scorsa settimana, K33 Research mantiene una prospettiva estremamente ribassista per Cardano (ADA).

Secondo le loro ultime previsioni, la piattaforma afferma che Cardano potrebbe “diventare irrilevante”. Il rapporto di ricerca indica come esempio le traiettorie di mercato di IOTA, NEO ed EOS.

Nel suo rapporto “Perché dovresti vendere Cardano (ADA)”, la società di ricerca indica diversi fattori come ragioni per cui la criptovaluta potrebbe lentamente “sanguinarsi” nell’oscurità.

Cardano “non serve a nulla”

Secondo K33 Research, la rete Cardano non ha alcuna attività significativa e questo potrebbe essere il motivo principale per cui ADA finisce per diventare inutile in futuro. Una piattaforma blockchain, in particolare una rete di contratti intelligenti come Cardano, ha bisogno del suo token nativo per avere un uso pratico, ha osservato Anders Helseth, responsabile della ricerca presso K33.

Questo non sembra essere il caso di ADA, sostiene Helseth. Secondo lui, anche se alcune controargomentazioni potrebbero far riferimento alle 90.000 transazioni giornaliere, si tratta di transazioni blockchain e non di “transazioni significative”.

“Nella rete Cardano non c’è altro che trasferimenti di scambio e un gruppo di portatori di borse che fabbricano attività blockchain”, ha osservato.

Cosa dice la situazione delle stablecoin di Cardano?

A parte i dati blockchain e gli scambi commerciali, non esiste alcuna prova esterna di “attività reale”. A questo si aggiunge la situazione delle stablecoin di Cardano. Le principali stablecoin di Tether e Circle – USDT e USDC – non sono su Cardano.

Invece, ci sono solo stablecoin garantite da Cardano, attualmente valutate a 76 centesimi per dollaro. La società di ricerca afferma che questa è “un’altra parola per niente”, in particolare per la DeFi. Secondo il rapporto, Cardano ha una grande storia e storia, ma zero trazione. Ai nuovi titolari dell’ADA è stata venduta solo una grande idea, ma il futuro è cupo.

“Ada non ha registrato un rally in linea con altri token smart contract ‘più forti’ quando i mercati sono migliorati, il che è un forte indicatore di una moneta morente”, ha affermato Helseth.

Suggerisce che l’ADA si trova di fronte a uno scenario in cui diventa “inutile nel tempo”. È una traiettoria simile a quella vista con altri altcoin, tra cui IOTA, NEO ed EOS. Molti progetti con questa prospettiva crescono tra aggiornamenti tecnologici o annunci di partnership chiave, ma svaniscono rapidamente poiché non ne viene fuori nulla di importante.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Ciò significa che l’ADA potrebbe cadere dalla top 10 della classifica e scomparire nel cortile di casa?

Secondo i dati di CoinGecko, il prezzo di Cardano ha raggiunto il massimo storico di 3,09 dollari a settembre 2021. Ma nonostante i guadagni del 53% nell’ultimo anno, il valore attuale di ADA rimane superiore all’82% del suo picco storico.

Al momento della stesura di questo articolo, la criptovaluta veniva scambiata intorno a 0,53 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.