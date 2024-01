Questa mattina, la Germania ha annunciato i suoi ultimi dati sull’inflazione, incluso l’indice dei prezzi al consumo su base annua per il 2023 e su base mensile per novembre 2023.

I numeri hanno mostrato che l’inflazione è aumentata del 3,7% nel dicembre 2023 su base annua, e che anche l’indice armonizzato dei prezzi al consumo della Germania è aumentato del 3,8% su base annua e dello 0,2% su base mensile da novembre 2023.

In linea con le aspettative

Le previsioni per i dati sull’inflazione di oggi erano cupe ma attese, con lo Statistisches Bundesamt tedesco che prevedeva un’inflazione intorno al 3,7% su base annua prima del 2023, in aumento significativamente rispetto al 3,2% del 2022.

Tuttavia, i dati mensili di dicembre forniscono probabilmente una comprensione più accurata della situazione attuale dell’inflazione nel paese più grande d’Europa in termini di PIL. Ma anche queste cifre sono in aumento: allo 0,1% per dicembre 2023, rispetto al -0,4% di novembre.

Il triste significato dei dati dell’IPC tedesco

In quanto economia più grande e di punta d’Europa, la Germania è sempre importante, ma probabilmente lo è ancora di più in questo momento.

Un aumento dell’inflazione in genere significa meno potere d’acquisto per i consumatori, la cui spesa (o la sua mancanza) ha un impatto diretto sull’economia.

Secondo la Commissione europea, la disoccupazione dovrebbe aumentare marginalmente al 3,2% sia nel 2024 che nel 2025. E l’inflazione dovrebbe essere al 3,1% nel 2024, un po’ inferiore ai dati di questa mattina.

Se la Germania non riesce a tenere sotto controllo l’inflazione quest’anno, corre il rischio di cadere in una stagflazione nel corso dell’anno – e potenzialmente trascinare con sé il resto dell’Europa.

Per non parlare del fatto che i tagli dei tassi di interesse tanto desiderati da tutti i consumatori in Europa non faranno altro che allontanarsi ulteriormente dalla loro portata, quanto più l’inflazione aumenterà. (Leggi la nostra storia su un membro della BCE che dice: “Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli” per avere più contesto.)

