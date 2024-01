L’Associazione Hashgraph e Swirlds Labs lanciano il “Corso Building on Hedera”

Hedera (HBAR), la rete blockchain proof-of-stake che alimenta l’innovazione Web3, è destinata a ricevere un notevole impulso attraverso una nuova iniziativa volta ad attirare più sviluppatori sulla rete.

Mercoledì, l’organizzazione no-profit The Hashgraph Association e Swirlds Labs, una piattaforma focalizzata sull’accelerazione dello sviluppo e dell’adozione di Hedera, hanno annunciato un corso formativo volto a consentire a individui e imprese di conoscere la blockchain pubblica e come svilupparla.

Il corso gratuito “Building on Hedera” mira a fornire agli ingegneri, agli sviluppatori e alle imprese blockchain una base per l’innovazione Web3 su Hedera, ha affermato Swirlds Labs in un post sul blog pubblicato il 17 gennaio.

Percorsi formativi e opportunità per costruire su Hedera

In un commento, Kamal Youssefi della Hashgraph Association ha affermato che il “corso Building on Hedera” offrirà certificati NFT agli utenti che completano il programma. In questo modo, le aziende possono mettere in mostra le competenze e le qualifiche dei membri del team. Youssefi ha aggiunto:

“La nuova struttura educativa mira a creare un processo efficiente e accessibile attraverso il quale sia gli sviluppatori nuovi che quelli esistenti possano migliorare le proprie competenze nell’uso della tecnologia specifica del Web3.”

La Hashgraph Association e Swirlds Labs prevedono di aggiungere ulteriori corsi e certificazioni al programma, con l’obiettivo di fornire una comprensione e una base di conoscenze complete per ingegneri e sviluppatori che apprendono su Hedera. Ciò garantirà a coloro che partecipano al programma di ricevere tutte le competenze e la formazione di cui hanno bisogno.

Il dottor Leemon Baird, co-fondatore e co-CEO di Swirlds Labs, ha dichiarato:

“Una comunità forte ha un grande bisogno di educazione. Questo nuovo corso Building on Hedera fornisce percorsi formativi e opportunità di cui hanno bisogno coloro che già fanno parte della comunità oggi, e incoraggia anche gli altri a esplorare ciò che Hedera ha da offrire”.

L’annuncio del corso arriva il giorno dopo l’annuncio da parte di Hedera dell’adesione di Hitachi America, Ltd. al Consiglio di Hedera. Hitachi porterà la sua esperienza in soluzioni industriali a Hedera, contribuendo a creare prove di concetto per la catena di fornitura end-to-end e soluzioni di sostenibilità per la blockchain HBAR nel prossimo anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.