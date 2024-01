L’indice DAX è in stallo tra i discorsi aggressivi della BCE; Il titolo Zalando crolla

L’indice tedesco DAX è entrato in una fase di consolidamento con l’aumento dei rischi globali e con l’avvertimento di diversi funzionari della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi di interesse. L’indice, che replica le più grandi società tedesche, è stato scambiato a 16.570 euro, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di 16.995 euro.

Rischi globali e BCE

Il DAX 40 e altri indici europei come lo Stoxx 50 e il FTSE MIB sono crollati mentre gli investitori valutavano le recenti dichiarazioni dei funzionari della BCE. Intervenendo al World Economic Forum di Davos, i governatori delle banche centrali finlandese e francese hanno messo in guardia contro le scommesse sul taglio dei tassi.

I due sostengono che sia ancora troppo presto per iniziare a parlare di tagli ai tassi d’interesse poiché l’inflazione è ancora ostinatamente elevata. I dati più recenti di Eurostat hanno mostrato che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dal 2,4% di novembre al 2,9% di dicembre. La BCE ha un obiettivo di inflazione del 2,0%.

È probabile che l’inflazione rimanga ostinatamente elevata nei prossimi mesi con l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente. L’Iran ha preso di mira una località vicina a una base americana in Iraq, mentre gli Houthi hanno continuato a prendere di mira le navi nel Mar Rosso.

Ciò implica che ci saranno sfide logistiche, che probabilmente influenzeranno le società dell’indice DAX come Adidas, Continental, Volkswagen e BMW. Ciò comporta anche costi di spedizione più elevati.

Gli economisti hanno anche cambiato atteggiamento su quando la Fed inizierà a tagliare i tassi di interesse. In una dichiarazione di martedì, Christopher Waller ha affermato che non c’è fretta di iniziare a tagliare i tassi poiché l’economia sta andando bene mentre permangono gli shock inflazionistici.

Pertanto, la maggior parte degli economisti ritiene che il taglio iniziale dei tassi avverrà probabilmente a giugno anziché a marzo, come previsto dagli analisti. Le azioni della Fed e della BCE hanno un impatto sui titoli tedeschi perché la maggior parte di essi sono società globali con una presenza negli Stati Uniti.

Anche l’indice DAX sarà sotto i riflettori dopo che la Cina ha pubblicato dati economici deboli. L’economia è cresciuta del 5,2% su base annua nel quarto trimestre, mancando le stime degli analisti. Questa cifra è in linea con quanto affermato dal premier cinese martedì a Davos. Ciò spiega anche il calo degli indici Hang Seng e Nifty 50.

Zalando è la società dell’indice DAX con la peggiore performance quest’anno, crollando di quasi il 20%. È seguito da aziende come Infineon, BASF, Sartorium e Covestro. Tutte queste aziende si sono ritirate di quasi il 10%. D’altro canto, i top performer nell’indice sono Rheinmetall, Qiagen, Airbus e MTU Aero, che detengono una quota di mercato nel settore della difesa.

Previsioni per l’indice DAX

Grafico DAX di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice DAX 40 è stato in una fase di consolidamento dopo aver raggiunto il suo massimo storico. È balzato al livello record di 17.000 euro. Ha testato nuovamente il supporto chiave a 16.527€, il punto più alto del 31 luglio dello scorso anno.

L’indice è rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza ribassista. Pertanto, l’indice tedesco DAX probabilmente rimarrà nervoso questa settimana per poi riprendere il trend rialzista. Probabilmente supererà i 17.000 euro nelle prossime settimane.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.