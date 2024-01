USD/IDR: la rupia indonesiana si prepara ad una ulteriore debolezza

Il tasso di cambio USD/IDR è salito ai massimi dal 14 dicembre, in seguito al balzo dell’indice del dollaro USA (DXY) e dopo la decisione accomodante della banca centrale indonesiana. La coppia è salita ad un massimo di 15.633, molto più alto del minimo di dicembre di 15.358.

Banca di Indonesia e DXY in rialzo

La coppia USD/IDR ha continuato la sua ripresa dopo che la Banca d’Indonesia ha emesso la sua prima decisione sui tassi di interesse. In esso, la banca ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 6%, livello in cui sono stati negli ultimi mesi.

La banca prevede di mantenere i tassi al livello attuale per un po’ mentre la sua battaglia contro l’inflazione continua. Gli analisti di ING Bank si aspettano che la Banca d’Italia tagli i tassi a partire dalla seconda metà dell’anno per potenziare l’economia. La dichiarazione aggiungeva :

“Con l’IDR ancora sotto pressione e l’inflazione leggermente al di sopra del punto medio target di inflazione della banca centrale, riteniamo che la Bank Indonesia manterrà i tassi al 6% per la prima metà dell’anno, ma probabilmente passerà ad un approccio accomodante una volta che la Fed inizierà a tagliare i tassi ufficiali”.

Nella sua dichiarazione, la banca ha dichiarato di aspettarsi che quest’anno l’economia indonesiana si espanderà tra il 4,7% e il 5,5%. Si prevede inoltre che l’inflazione si stabilizzerà tra l’1,5% e il 3,5%, che rientra nell’intervallo target.

Una volta conclusa la Banca d’Indonesia, l’attenzione si sposta ora sulla Federal Reserve, che terrà il suo primo incontro alla fine di questo mese. La maggior parte degli economisti prevede che in questa riunione la banca lascerà i tassi invariati tra il 5,25% e il 5,50%.

Il catalizzatore chiave per il biglietto verde sarà il dot plot e il tono dei funzionari. La forza dei recenti dati sull’occupazione e sull’inflazione significa che la Fed probabilmente manterrà un tono aggressivo in questo incontro. Ciò spiega perché i rendimenti dei titoli di Stato a 10 e 30 anni sono recentemente balzati sopra il 4%.

Ciò spiega anche perché l’indice del dollaro USA è salito sopra i 103 dollari negli ultimi giorni e perché le azioni americane sono crollate.

Analisi tecnica USD/IDR

Grafico USD/IDR di TradingView

Anche la coppia USD/IDR ha registrato un rimbalzo mentre gli investitori si concentrano sulle imminenti elezioni indonesiane previste per febbraio. Nella maggior parte dei casi, le valute dei mercati emergenti tendono a ritirarsi prima di un’importante elezione.

Passando al grafico giornaliero, vediamo che la coppia USD/Rupia ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi giorni. Questo rimbalzo è avvenuto dopo che la coppia ha formato un pattern a doppio minimo a 15.358. Nella maggior parte dei casi, questo modello è solitamente un segno di inversione.

La coppia si sta ora avvicinando alla scollatura di questo modello a 15.673. Una rottura al di sopra di quel livello indicherà un ulteriore rialzo poiché gli acquirenti mirano al massimo dello scorso anno di 15.960. Lo scenario alternativo è quello in cui la coppia non riesce a superare quel livello e poi riprende il trend al ribasso a 15.400.

