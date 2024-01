Cardano (ADA) vs Solana (SOL): migliore criptovaluta da acquistare nel 2024?

Cardano (ADA) e Solana (SOL) sono alcune delle reti blockchain più popolari del settore. Si tratta di entità multimiliardarie con una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 61 miliardi di dollari. In questo caso, i due hanno più valore di alcune aziende famose come Ford, General Motors, Teladoc ed Estee Lauder. Quindi, qual è l’acquisto migliore tra SOL e ADA?

Perché Solana è un acquisto migliore di Cardano

Cardano e Solana sono reti blockchain costruite per fare la stessa cosa. Vengono utilizzati dagli sviluppatori per eseguire le loro applicazioni decentralizzate (dApp) in settori chiave come i giochi, la finanza decentralizzata (DeFi) e i token non fungibili (NFT).

In questo caso, ci sono diversi motivi per cui Solana è di gran lunga un investimento migliore di Cardano. Innanzitutto, Cardano viene spesso descritta come una catena fantasma, ovvero una blockchain che non è supportata da alcuna applicazione significativa.

Uno sguardo più attento all’ecosistema di Cardano mostra che ha solo pochi sviluppatori. Secondo DeFi Llama, Cardano ha 33 applicazioni DeFi nella sua rete rispetto alle 123 di Solana. Di conseguenza, Cardano ha un TVL di 347 milioni di dollari rispetto agli 1,4 miliardi di dollari di Solana.

Il TVL non è l’unico dato da considerare quando si valuta un ecosistema. Ad esempio, dovresti verificare se qualcuno utilizza questi DEX e protocolli di prestito. I dati di CoinMarketCap mostrano che Minswap, il più grande DEX di Solana, ha gestito solo 2,9 milioni di dollari in transazioni nelle ultime 24 ore.

D’altra parte, Orca e Raydium di Solana sono tra i primi dieci in termini di volume delle transazioni. Solo piattaforme come Uniswap, dYdX e Kine Protocol sono più grandi. E, qualche tempo fa, Solana gestiva più volumi DEX di Ethereum.

Un altro motivo per cui Cardano è una catena fantasma da 18 miliardi di dollari è che ha un numero minimo di stablecoin nel suo ecosistema. I dati mostrano che ha solo 18 milioni di dollari di scuderie mentre Solana ha oltre 1,8 miliardi di dollari.

Ma Cardano è sottoposto a revisione paritaria, giusto?

Passando al settore dei token non fungibili (NFT), vediamo che a Cardano c’è poca attività. I dati di CryptoSlam mostrano che le vendite totali di NFT in Solana ammontano a oltre 4,7 miliardi di dollari. Ha avuto oltre 1,9 milioni di acquirenti e 1,49 milioni di venditori. Cardano, d’altra parte, ha gestito vendite per 631 milioni di dollari con 1,28 milioni e 668.000 acquirenti e venditori rispettivamente.

Nel frattempo, Solana ha più transazioni di Cardano. I dati di Cardanoscan mostrano che ADA ha avuto oltre 83 milioni di transazioni mentre Cardano ne ha più di 262 milioni. Questi numeri, tuttavia, possono essere ingannevoli, il che spiega in parte perché Cardano è ancora un’entità da 18 miliardi di dollari. Nella maggior parte dei casi, i trader al dettaglio acquistano Cardano perché è fortemente promosso dai broker.

Un altro motivo per cui Cardano tende ad attirare l’attenzione è l’affermazione che è sottoposto a revisione paritaria. Gli sviluppatori affermano di avere oltre 100 articoli pubblicati sulla rete. Potete trovare alcuni di questi documenti qui. Tuttavia, in realtà, tutte queste carte non significano nulla se la piattaforma non riesce ad attrarre gli sviluppatori.

Prestazione Cardano-Solana

Grafico dei prezzi SOL vs ADA

L’ultimo motivo per cui Solana è una criptovaluta migliore da acquistare rispetto a Cardano è la sua performance storica. Negli ultimi cinque anni, il token Solana è aumentato di quasi il 200%, mentre Cardano è sceso di oltre il 50%. Alcuni dei guadagni di Solana sono arrivati nel 2023, quando è passata da 8 dollari a oltre 120 dollari.

Il rialzo di Solana è dovuto alla forte crescita dell’ecosistema e alla popolarità di titoli come Bonk e Samodeycoin. Ha attirato anche più sviluppatori, inclusi nomi noti come Helium e Hivemapper. Pertanto, Solana probabilmente supererà Cardano in futuro.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.