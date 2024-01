Dogwifhat raggiunge ATH nella quotazione di Binance, la prevendita di Memeinator va a gonfie vele

Mentre il mercato delle criptovalute si prepara per una nuova alba per le monete meme, Dogwifhat, con sede a Solana, sta togliendo lustro ad alcune delle monete più importanti del settore. L’annuncio di Binance Futures oggi ha contribuito al rimbalzo, così come altri sviluppi positivi.

Ma in mezzo a quest’ultimo aumento dei prezzi, c’è questo progetto la cui prevendita sta attirando l’attenzione degli investitori senza precedenti. Scopri perché Memeinator (MMTR) potrebbe diventare la meme coin più popolare quando arriverà sui mercati.

Dogwifhat raggiunge un nuovo massimo nella quotazione dei futures

Dogwifhat (WIF) è l’ultima meme coin su Solana a rafforzarsi tra le notizie di una nuova quotazione sull’exchange di criptovalute Binance.

Giovedì, Binance Futures ha annunciato che avrebbe aggiunto il contratto perpetuo WIF USDⓈ-M. L’appuntamento è per il 18 gennaio 2024 alle 14:15 UTC, il contratto futures perpetuo offrirà una leva fino a 50x. Le notizie da Binance Futures, combinate con il commento rialzista del gestore patrimoniale Franklin Templeton su Solana.

Secondo i dati di CoinGecko, il prezzo di WIF ha raggiunto un ATH superiore a 0,46$ prima di ridurre parte dei guadagni. Ma rimane ben al di sopra del minimo storico di 0,0015$ registrato a dicembre. Ha una capitalizzazione di mercato di 433 milioni di dollari, la sesta tra le più grandi meme coin dietro CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu e Dogecoin.

La prevendita di Memeinator (MMTR) è in corso e l’interesse aumenta

Mentre le meme coin osservano un’altra curva verso l’alto, con Dogwifhat e Myro in testa ai guadagni di oggi, potrebbe essere questo il momento migliore per trovare una nuova gemma tra le meme coin? E se quel progetto fosse dotato di una reale utilità e fosse pronto per sottomettere i progetti scadenti con la forza con l’obiettivo di dominare l’intero settore dei meme?

Se diamo uno sguardo a Memeinator vediamo che si tratta di una meme coin che probabilmente genererà la FOMO più grande di sempre, una volta che verrà lanciata. I dati mostrano che gli investitori si stanno posizionando in modo aggressivo durante la prevendita di MMTR sulla buona strada per esaurire tutte le 20 fasi in tempi record.

Dopo 12 fasi completate, e la fase 13 ormai prossima alla chiusura, Memeinator ha raccolto più di 3,7 milioni di dollari. Anche il prezzo di MMTR è salito a 0,0197$, il che significa che i primi investitori puntano a un potenziale rendimento del 192% entro la fine della fase 20.

È troppo tardi per investire in Memeinator durante la prevendita?

Anche se ti fossi perso l’entusiasmo osservato nelle prime 12 fasi, entrando nel progetto prima della fase successiva, quando il prezzo salirà a 0,0208$, potresti vedere un possibile ROI del 48%. Il presupposto qui è che la prevendita proseguirà fino a raggiungere il prezzo finale di vendita del token di 0,0292$.

Il lancio previsto dei token, le quotazioni in borsa e lo sviluppo dell’ecosistema sono i punti salienti della tabella di marcia del progetto. Spiccano la modalità di gioco play-to-earn (P2E) e lo staking, che è già attivo e offre fino al 45% di ricompensa in staking. Date le sue prospettive e quelle del settore in generale, MMTR potrebbe essere una delle migliori meme coin da comprare nel 2024.

Vuoi saperne di più? Visita il sito ufficiale di Memeinator.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.