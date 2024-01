Gli ETF Bitcoin scatenano la frenesia degli investitori, ma lo slancio durerà?

Il recente lancio di un nuovo lotto di fondi negoziati in borsa (ETF) bitcoin statunitensi ha attirato una notevole attenzione da parte degli investitori, segnando un momento significativo nel mercato delle criptovalute.

Solo nei primi tre giorni di negoziazione, gli investitori hanno investito ben 1,9 miliardi di dollari in nove nuovi ETF che seguono il prezzo spot del bitcoin.

Questo robusto afflusso supera la performance iniziale dei precedenti ETF storici, stabilendo una traiettoria promettente ma incerta per questi nuovi strumenti finanziari.

Background e successo del lancio

Gli ETF Bitcoin rappresentano uno sviluppo fondamentale nell’integrazione della criptovaluta nei principali mercati finanziari. La loro approvazione e il loro lancio erano attesi da tempo dagli investitori che cercano un’esposizione al bitcoin senza le complessità del possesso diretto della criptovaluta.

Il successo dei nuovi ETF supera quello dell’ETF ProShares Bitcoin Strategy, che ha attirato la cifra record di 1,2 miliardi di dollari nei primi tre giorni del 2021, e persino dell’ETF SPDR Gold Shares, che ha raccolto 1,13 miliardi di dollari dopo il suo lancio nel 2004.

Questa forte risposta iniziale indica un notevole appetito tra gli investitori per i prodotti legati al bitcoin, segnalando fiducia nel futuro della criptovaluta.

Risposta del mercato e performance di Bitcoin

Nonostante la risposta entusiastica del mercato a questi ETF, il prezzo del bitcoin è diminuito di oltre l’8% dal loro lancio l’11 gennaio. Questo calo segue un rally alimentato dall’anticipazione dell’approvazione degli ETF da parte della SEC.

La reazione del mercato riflette la volatilità intrinseca del bitcoin e il cauto ottimismo che circonda questi nuovi veicoli di investimento. La sostenibilità degli afflussi rimane incerta, poiché i partecipanti al mercato valutano se l’interesse per questi ETF persisterà nonostante le famigerate oscillazioni dei prezzi della criptovaluta.

Andrey Stoychev di Prime Brokerage, Nexo, afferma:

Sul fronte macro, l’attrattiva di Bitcoin sarà messa alla prova quando la Fed si impegnerà a ridurre i tassi di interesse, aprendo così le porte a finanziamenti più accessibili e, per estensione, ad una propensione per gli asset rischiosi, come azioni e asset digitali. Storicamente, Bitcoin ha registrato un’impennata grazie alle notizie favorevoli provenienti dalla Fed, che a sua volta ha sempre attratto l’attività degli investitori al dettaglio e istituzionali.

Strutture tariffarie e panorama competitivo

La struttura delle commissioni è un fattore critico per l’attrattiva di questi nuovi ETF. Con commissioni che vanno dallo 0,19% allo 0,39%, offrono un’opzione più conveniente rispetto ai prodotti esistenti come il Grayscale Bitcoin Trust, che addebita una commissione dell’1,5%.

BlackRock e Fidelity, attirando afflussi significativi, hanno implementato strategie tariffarie competitive per conquistare quote di mercato. Questo prezzo aggressivo, combinato con un forte riconoscimento del marchio, li ha posizionati favorevolmente rispetto ai concorrenti nel fiorente mercato degli ETF bitcoin.

L’analista crittografico e consulente Blockchain Anuj Chaudhary afferma:

L’adozione delle criptovalute da parte delle istituzioni ha innescato un dibattito su due fronti. Alcuni sostengono che l’adozione istituzionale sia cruciale per legittimare le criptovalute e aumentarne la popolarità. Paradossalmente, i massimalisti del Bitcoin sostengono che gli ETF sul Bitcoin comportano problemi per il Bitcoin stesso, per la decentralizzazione e per la lotta contro il controllo istituzionale. I fondi Bitcoin negoziati in borsa sono ormai diventati una realtà e i maggiori investitori di Wall Street si sono ufficialmente uniti allo spazio degli asset digitali. Solo nel primo giorno, questi ETF hanno registrato un volume di scambi di oltre 6 miliardi di dollari, con l’ETF di Greyscale che ha quasi battuto il record di più scambiato al suo debutto. Un paio di giorni dopo, l’ETF Bitcoin di Greyscale ha visto un deflusso di fondi. Ciò dimostra la domanda tra gli investitori al dettaglio nei mercati regolamentati che cercano riserva di valore e protezione contro l’inflazione, e non è per quelli che cercano “ricchezze veloci”.

Prospettive future e adozione istituzionale

Il futuro di questi ETF bitcoin dipende dalla loro capacità di attrarre un interesse duraturo sia da parte degli investitori al dettaglio che da quelli istituzionali. Sebbene il loro successo iniziale sia notevole, la sfida sta nel garantire afflussi a lungo termine e essere accettati come punto fermo nei portafogli di investimento diversificati.

L’adozione istituzionale, in particolare, costituirà una pietra miliare significativa, fornendo potenzialmente stabilità e maturità al mercato. I prossimi sei mesi saranno cruciali per determinare come questi ETF si adatteranno a strategie di investimento più ampie e se riusciranno a superare gli ostacoli della volatilità del bitcoin e del controllo normativo.

Stoychev aggiunge

Il dimezzamento, ovvero la prossima grande cosa nella mente di tutti ora che l’approvazione spot dell’ETF è stata fatta e spolverata. Se la domanda di esposizione a Bitcoin tramite ETF continua, sono le leggi fondamentali della domanda e dell’offerta che entrano in gioco. Ciò è particolarmente evidente dopo la riduzione del 50% della fornitura di BTC appena minata derivante dal Bitcoin Halving. Questi fattori giustificherebbero un interesse duraturo per Bitcoin, portando a un flusso continuo di capitali verso gli ETF di recente introduzione.



Il lancio dei nuovi ETF bitcoin statunitensi segna un momento di svolta nel viaggio della criptovaluta verso l’accettazione mainstream. Il loro successo iniziale riflette un crescente appetito degli investitori per l’esposizione al bitcoin attraverso i tradizionali veicoli di investimento.

Tuttavia, la strada da percorrere è irta di incertezze legate all’accettazione del mercato, alle sfide normative e alla volatilità intrinseca del bitcoin. Mentre questi ETF si muovono nel complesso panorama finanziario, la loro performance non solo modellerà il sentiment degli investitori, ma ridefinirà potenzialmente anche il ruolo delle criptovalute nel più ampio mondo degli investimenti.

Per concludere, dice Chaudhary,

È interessante notare che BlackRock ha iniziato a caricare le sue borse BTC. Le tendenze su cui concentrarsi nel prossimo futuro sono le partecipazioni in Bitcoin di BlockRock, l’imminente dimezzamento del Bitcoin e la regolamentazione globale delle criptovalute.

