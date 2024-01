Sony annulla il piano di fusione da 10 miliardi di dollari con Zee in India, si profila una battaglia legale

Il gruppo giapponese Sony ha deciso di abbandonare i suoi piani per una fusione da 10 miliardi di dollari con l’indiana Zee Entertainment (ZEE.NS), ponendo le basi per uno scontro legale tra le due società a causa della loro incapacità di finalizzare un accordo che era pronto a rimodellare Il panorama mediatico indiano.

Il fallimento di questa ambiziosa fusione, volta a creare una potenza mediatica nel mercato indiano affamato di contenuti, ha iniettato un nuovo livello di incertezza per l’emittente televisiva Zee, soprattutto perché la concorrenza nel settore continua a intensificarsi.

Disney (DIS.N) ha colto l’opportunità e sta ora cercando attivamente di fondere le sue attività indiane con le risorse mediatiche della Reliance (RELI.NS) del miliardario Mukesh Ambani, con l’obiettivo di formare uno dei più grandi imperi dell’intrattenimento indiano.

Sony, in una dichiarazione ufficiale, ha citato le “condizioni finali” non soddisfatte come motivo dietro la fine della fusione, nonostante le loro “discussioni in buona fede” con Zee. Le aziende non sono riuscite a raggiungere un accordo sulla proroga della scadenza, fissata per il 21 gennaio.

https://twitter.com/YatinMota/status/1749319730887045265

Quello che ha detto Sony

Esprimendo il proprio disappunto, Sony ha dichiarato: “Dopo più di due anni di trattative, siamo estremamente delusi… Rimaniamo impegnati a rafforzare la nostra presenza in questo mercato vivace e in rapida crescita”.

In risposta, Zee ha informato le borse indiane che Sony sta chiedendo 90 milioni di dollari di penalità di risoluzione per presunte violazioni dell’accordo di fusione e sta invocando un arbitrato per un provvedimento provvisorio di emergenza. Zee nega con veemenza tutte le affermazioni avanzate da Sony e intende intraprendere le opportune azioni legali.

Sebbene né Sony né Zee abbiano fornito dettagli specifici sulle condizioni non soddisfatte, la fusione ha dovuto affrontare un ostacolo critico nel determinare chi avrebbe guidato la società combinata. Zee aveva proposto il CEO Punit Goenka come leader, ma Sony ha sollevato preoccupazioni dopo che Goenka è stato oggetto di un’indagine da parte dell’autorità di regolamentazione del mercato indiano.

Tuttavia, Zee ha chiarito lunedì che Goenka aveva accettato di dimettersi nell’interesse della fusione.

L’anno scorso, il Securities and Exchange Board of India ha vietato a Goenka di ricoprire incarichi di amministratore in qualsiasi società quotata, sostenendo il suo coinvolgimento nel dirottare i fondi di Zee verso altre entità quotate all’interno del gruppo.

Goenka ha negato le accuse e un tribunale indiano ha revocato il divieto in ottobre, con la clausola che avrebbe collaborato a qualsiasi indagine normativa.

Goenka, che stava partecipando all’inaugurazione del tempio di Lord Ram nella città indiana di Ayodhya, ha interpretato il fallimento dell’accordo con Sony come “un segno del Signore” e ha espresso il suo impegno a rafforzare la sua azienda a beneficio degli stakeholder.

I ricavi in calo di Zee

Zee attualmente deve affrontare sfide legate al calo degli introiti pubblicitari e alla riduzione delle riserve di liquidità, che sono scese a 2,48 miliardi di rupie nei sei mesi terminati il 30 settembre, rispetto ai 5,88 miliardi di rupie dell’anno precedente.

Nonostante abbia dovuto sostenere “costi una tantum e ricorrenti” in preparazione all’accordo con Sony, Zee sposterà ora la sua attenzione sulla valutazione delle opportunità di crescita sia organiche che inorganiche.

Con un portafoglio diversificato di canali che spaziano da notizie e intrattenimento in hindi e in altre lingue, Zee è da anni un nome familiare in India. È stata fondata nel 1992 da Subhash Chandra, il padre di Goenka, spesso definito il “padre della televisione indiana”.

Il fallimento della fusione Zee-Sony è visto come una delusione per gli azionisti, poiché avrebbe il potenziale di alterare in modo significativo le dinamiche del settore, secondo Hetal Dalal, Presidente e Direttore operativo di Institutional Investor Advisory Services.

Sony non prevede alcun impatto materiale sulle sue stime di fine anno per marzo, poiché la fusione non è stata presa in considerazione nelle sue prospettive.

Le azioni di Zee sono diminuite di circa l’8% da quando la fusione è stata inizialmente annunciata nel settembre 2021.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.