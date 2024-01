Terraform Labs presenta istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Chapter 11 , la nuova meme coin aumenta in prevendita

Terraform Labs, una volta una forza nel mondo delle criptovalute, ha ufficialmente dichiarato fallimento ai sensi del Chapter 11, generando onde d’urto nel panorama degli asset digitali. Allo stesso tempo, il progetto Memeinator diventa protagonista, guadagnando slancio con la prevendita del token MMTR.

Questa giustapposizione di sfide finanziarie e nuovi gettoni in ascesa segna un momento critico nella sfera delle criptovalute.

Terraform Labs e la Dichiarazione di fallimento ai sensi del Chapter 11

Terraform Labs, figlio dell’ormai defunto TerraUSD (UST), ha ufficialmente presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Chapter 11 negli Stati Uniti d’America. Nella dichiarazione, la società ha rivelato passività e attività stimate che vanno da 100 milioni a 500 milioni di dollari.

La dichiarazione, presentata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, culmina il tumultuoso viaggio che l’ecosistema Terra, un tempo importante, ha attraversato dal crollo della sua stablecoin TerraUSD (UST).

Attività e passività di Terraforms Labs

I documenti del tribunale rivelano la tensione finanziaria affrontata da Terraform Labs, citando una gamma significativa di passività e asset.

Il CEO dell’azienda, Chris Amani, ha riconosciuto le sfide che l’azienda deve affrontare, esprimendo fiducia nella resilienza della comunità Terra. Amani ha osservato: “Abbiamo già superato sfide significative e, contro ogni probabilità, l’ecosistema è sopravvissuto ed è persino cresciuto in nuovi modi dopo il depeg”.

In particolare, questa mossa senza precedenti segue un periodo turbolento per Terraform Labs, con battaglie legali in corso, il crollo di Terra Money nel 2022 e l’arresto e la condanna del co-fondatore Do Kwon in Montenegro nel 2023.

Il processo di Do Kwon e il coinvolgimento della SEC

Do Kwon, noto anche come Kwon Do-hyung, deve affrontare un processo per frode rinviato e riprogrammato per il 25 marzo 2024, a seguito di un ritardo concesso dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Le accuse derivano dal crollo di Terra Money, con cause civili inizialmente intentate contro Terraform Labs e Kwon nel febbraio 2023.

La SEC denuncia una “frode multimiliardaria legata alle criptovalute” legata ai token UST e Terra (LUNA). L’arresto di Kwon in Montenegro e le successive richieste di estradizione sia da parte degli Stati Uniti che della Corea del Sud hanno aggiunto complessità ai procedimenti legali, con voci che circolano su potenziali condanne in entrambe le nazioni.

Oltre alla Corea del Sud e agli Stati Uniti, anche Terraform Labs e Do Kwon sono stati accusati di un’azione legale collettiva a Singapore verso la fine del 2023.

La nuova meme coin, Memeinator (MMTR), è sotto i riflettori

Mentre Terraform Labs affronta i procedimenti del Chapter 11, una nuova meme coin sta facendo scalpore via via che aumenta il suo valore durante la prevendita in corso del suo token. Memeinator (MMTR), pronto a contendersi il primo posto tra i memecoin con artisti del calibro di PEPE, Shiba Inu (SHIB e Dogecoin (DOGE), sta attirando frotte di investitori in criptovalute. La sua prevendita lanciata recentemente, e ora nella fase 13, ha raccolto 3.847.780$.

In netto contrasto con le sfide affrontate da Terraform Labs, Memeinator si posiziona come la moneta meme definitiva, sfruttando la tecnologia AI e strategie di marketing innovative.

La prevendita dei token MMTR guadagna slancio, e Memeinator promette di dominare lo spazio del trading dei meme e di introdurre una vera utilità attraverso prodotti come Memescanner e Memeinator Game. Gli investitori desiderosi di unirsi a questa impresa rivoluzionaria possono comprare i token MMTR sul sito ufficiale del progetto.

Conclusioni

Il destino di Terraform Labs rimane incerto, lasciando la comunità Terra in attesa di risposte via via che il procedimento legale seguirà il suo corso.

Nel frattempo, la prevendita dei token MMTR di Memeinator porta una nuova ondata di entusiasmo, dimostrando la resilienza e l’innovazione presenti nel mondo delle criptovalute. Sia gli investitori che gli appassionati osservano con vivo interesse come queste storie contrastanti si svolgono sulla scena digitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.