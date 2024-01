Esclusivo: il capo economista Dr. SP Sharma sulla grande storia della crescita indiana

Nell’edizione di gennaio 2024 di Global Economic Prospects, la Banca Mondiale ha segnalato un rallentamento della crescita in risposta a “politica monetaria restrittiva, condizioni finanziarie restrittive e debolezza del commercio e degli investimenti globali”.

Di particolare preoccupazione sono gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, gli elevati livelli di debito e il potenziale di “perturbazioni del mercato delle materie prime”.

Nei prossimi dodici mesi, si stima che la crescita globale si modererà al 2,4%, il che segnerebbe il terzo anno consecutivo di decelerazione.

In confronto, l’India è la grande economia in più rapida crescita al mondo.

Il rapporto stima la crescita del Paese al 6,3% nel 2023, con un’ulteriore accelerazione al 6,4% e al 6,5% nei prossimi due anni.

Allora, com’è possibile che l’India continui a sperimentare uno slancio di crescita così positivo in un contesto globale difficile?

Per approfondire i fattori chiave della crescita dell’India, il suo dinamico processo di riforma, il ruolo centrale del sistema bancario nella trasformazione in corso e le nuove opportunità emergenti così come le sfide in evoluzione, abbiamo avuto il piacere di parlare con il Dr. SP Sharma, economista capo e vice segretario generale della Camera di commercio e industria PHD con sede a Nuova Delhi (PHDCCI).

In quanto organizzazione pan-indiana lungimirante, proattiva e dinamica, PHDCCI collabora con oltre 150.000 operatori del settore di grandi, medie e piccole dimensioni, nonché con commissioni e ambasciate elevate per promuovere nuove opportunità di business e l’adozione delle migliori pratiche internazionali.

Agendo come “voce dell’industria e del commercio”, il PHDCCI è stato un catalizzatore chiave per la promozione dell’industria, del commercio e dell’imprenditorialità indiana negli ultimi 118 anni.

Biografia del relatore

Il Dott. SP Sharma vanta circa 25 anni di esperienza diversificata nei diversi settori dell’economia, del commercio e dell’industria.

Ha iniziato la sua carriera presso il governo del Punjab nel 1996 e successivamente si è trasferito al governo dell’India, ASSOCHAM, PwC e TATA.

Attualmente collabora con il prestigioso ente industriale, PHD Chamber of Commerce & Industry in qualità di capo economista e vice segretario generale.

Ha condotto più di 200 studi di ricerca/documenti/progetti ecc. con organizzazioni prestigiose come il governo indiano, i governi statali, l’UNCTAD, la Commissione europea, le camere/associazioni industriali e le aziende.

Ha partecipato a più di 300 programmi in qualità di stimato relatore/presidente/moderatore ecc. organizzati da vari rinomati governi, organizzazioni industriali, associazioni di categoria, istituti di istruzione e organizzazioni di ricerca, tra gli altri.

La Dott.ssa Sharma è intervenuta alla Conferenza internazionale di ricerca sulle prospettive economiche e normative India-Regno Unito organizzata dall’Università di Portsmouth, Regno Unito; Seminario sulle catene del valore globali presso l’Università di Leeds, Regno Unito; Conferenza internazionale sulle catene del valore globali e sull’industria @ 75 presso IIM Trichy – India, Opportunità di commercio e investimento tra India e Stati Uniti, New Jersey.

Recentemente è intervenuto al vertice nazionale internazionale sul clima – 2022 a Bergen, in Norvegia, il 30 agosto 2021 e il 31 agosto 2022.

È apparso in vari prestigiosi dibattiti/tavole rotonde condotte da canali televisivi come Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC e vari altri canali privati più di 200 volte. Partecipa regolarmente al prestigioso programma “Market Mantra” di All India Radio.

È membro del comitato editoriale del Journal Press of India, dell’Advisory Group del Birla Institute of Management and Technology, della Surya Foundation, del Geeta Rattan Institute of Management, dell’Indian Institute of Finance, del Jaipuria Institute of Management, della Presidency University Bangalore, tra gli altri.

È membro dell’Industry Monitoring Group, della Reserve Bank of India e del Professional Forecasters Team, della Reserve Bank of India.

La dottoressa Sharma ha conseguito un M. Phil in Economia industriale e un dottorato di ricerca in Economia internazionale presso la prestigiosa Università di Panjab, Chandigarh.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

D) Grazie mille per aver parlato con noi, dottor Sharma. Qual è la sua valutazione attuale dell’economia indiana anche in un arco temporale più lungo? Quali sono le tue aspettative rispetto alla prossima stagione di budget e cosa ci sarebbe nella tua lista dei desideri di budget?

R) Oggi le prospettive dell’India sono molto forti. Negli anni post-COVID, la resilienza economica dell’India è aumentata in modo significativo. Negli ultimi due anni finanziari, l’India è cresciuta a un ritmo superiore al 7%. L’India sta sovraperformando in termini di crescita del PIL con un tasso di crescita del 9,1% nel 2021-2022 e del 7,2% nel 2022-2023.

Anche le proiezioni per l’anno in corso sono elevate e le aspettative sono che l’economia crescerà a un ritmo superiore al 7,3%. Secondo le proiezioni del FMI, in futuro si prevede che l’economia vedrà un forte slancio continuo e una crescita sempre più elevata. Nell’anno finanziario in corso, si prevede che l’economia crescerà fino a 4mila miliardi di dollari, supererà i 5mila miliardi di dollari nel 2026-27 e diventerà un’economia da 7mila miliardi di dollari entro il 2030.

Nel complesso, la traiettoria economica ha mostrato un’elevata resilienza negli anni post-pandemia ed è stata ben supportata da varie riforme intraprese dal governo durante gli anni della pandemia. Varie riforme come l’Atma Nirbhar Bharat, il programma Production Linked Incentives (PLI) per il settore manifatturiero e molte riforme nel settore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) hanno sostenuto e rilanciato la storia della crescita.

Come affermato dal FMI, l’India è un “punto luminoso” nell’ecosistema globale. Sulla base di parametri come i numeri del PIL e altri indicatori macroeconomici chiave, l’economia è resiliente rispetto alle altre principali economie.

La prospettiva futuristica rimane molto forte. Diventeremo un’economia sviluppata entro il 2047 e raggiungeremo la dimensione di 7 trilioni di dollari nel 2030. Quindi, un quadro fondamentale è rappresentato dall’economia indiana, e l’India è diventata un grande leader di crescita nel sistema economico mondiale.

Per quanto riguarda il budget, l’attenzione deve essere posta sul settore manifatturiero, che oggi rappresenta un motore fondamentale dell’economia indiana. È necessario porre maggiore enfasi sulla facilità di fare impresa, e i politici devono garantire che qualsiasi nuova riforma arrivi fino al livello base. Ciò è particolarmente importante poiché le fabbriche necessitano di sempre più riforme per diventare sempre più competitive sui mercati nazionali e internazionali.

Anche se il governo sta riducendo molti degli adempimenti, è necessario concentrarsi maggiormente sullo sviluppo delle fabbriche, sul sostegno per facilitare le attività commerciali e sulla riduzione dei costi di esercizio.

I suggerimenti del nostro organismo industriale, la PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), sono che ci deve essere una maggiore attenzione alla riduzione dei costi delle imprese in modo che i loro margini prezzo-costo diventino benigni e possano essere più competitive nel mercato. mercato nazionale ed internazionale.

D) Come valuta oggi il sistema bancario indiano, sia a livello nazionale che internazionale?

R) Il sistema bancario indiano è molto forte se paragonato a quello di molte economie e lo hanno dimostrato nelle due grandi crisi degli ultimi vent’anni. A partire dalla crisi di Lehman, il nostro sistema bancario è rimasto solido e ci siamo ripresi prima piuttosto che dopo. La nostra ripresa è stata molto forte e i minimi si sono attestati attorno ad un PIL del 6,8%.

Il sistema bancario è solido e ben supportato dalla prosecuzione della politica da parte del governo. Ad esempio, la National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) è stata istituita dal governo dell’Unione nel 2021-22 per la risoluzione delle situazioni di stress nel settore bancario.

Nel complesso, i livelli di stress previsti da molti analisti sui mercati nazionali e internazionali non sono così elevati da avere un impatto sul sistema bancario. Beneficiamo inoltre di una struttura bancaria mista e di una grande sincronizzazione delle politiche tra le banche governative e quelle del settore privato che continuano a muoversi in tandem.

C’è anche una forte vigilanza da parte degli organismi di regolamentazione che garantisce che i rischi siano mitigati.

Recentemente, durante la pandemia, abbiamo osservato che lo stress bancario è aumentato negli Stati Uniti e in Europa, il che ha portato anche a molte altre problematiche economiche e finanziarie correlate. Ma in India non vedo alcuna sfida del genere nel corso degli ultimi 3-4 anni, soprattutto a causa delle riforme economiche o dell’integrità del sistema.

Ci auguriamo che il nostro sistema bancario continui a sostenere l’economia con l’aggiunta di trilioni di dollari nei prossimi tempi.

D) Quali sono stati secondo te i cambiamenti più significativi negli ultimi 5-6 anni che hanno contribuito a stabilizzare il sistema bancario indiano? Come descriveresti il processo complessivo di riforma bancaria nel Paese?

R) Sono state intraprese numerose riforme significative da parte della RBI. Il lancio del Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) nel 2015, che ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere gli oppressi al tempo della pandemia nel 2021. Nel 2016, c’è stato il lancio del Codice sull’insolvenza e sul fallimento (IBC).

Nel 2019-20, le fusioni delle banche del settore pubblico in India, anch’esse una riforma degna di nota, hanno assicurato la capitalizzazione del sistema bancario in modo che potessero continuare a sostenere le imprese e le società con un capitale ampliato.

Il settore bancario ha inoltre fornito alle MPMI un programma di credito di emergenza che doveva sia verificare la salute del sistema bancario sia garantire il sostegno al settore manifatturiero: si trattava quindi di una situazione vantaggiosa per tutti e si è rivelata vantaggiosa per l’economia in generale.

Recentemente è stata lanciata la valuta digitale della banca centrale (CBDC), che rappresenta uno sviluppo monumentale nel sistema bancario; insieme al NARCL come menzionato prima. Pertanto, le riforme del settore bancario continuano e non vedo alcun ambito in cui non siano state attuate riforme del settore bancario.

Nel complesso, in questo frangente il settore bancario rimane sostenibile. Con una capitalizzazione di mercato ad un livello elevato, non vedo alcun problema di capitale nel sistema.

Il processo di riforme si evolve e prosegue anno dopo anno. Questi a loro volta sostengono la produzione e la crescita complessiva dell’economia. Penso che le riforme debbano continuare a essere supportate da un contesto normativo che consenta una grande sincronizzazione tra le banche del settore pubblico e privato per guidare la crescita sostenibile dell’economia.

Tuttavia, poiché il sistema economico globale è dinamico, dobbiamo essere vigili su eventuali sviluppi recenti in modo che non si verifichino shock o sfide esterne al nostro sistema bancario.

D) Qual è la tua valutazione della politica monetaria della Reserve Bank of India (RBI) in questo momento? Quali sono le tue aspettative per il prossimo anno?

R) Siamo molto bravi nel gestire la politica monetaria e siamo tra quelli che hanno più successo nel controllare l’inflazione.

La traiettoria dell’inflazione ha iniziato ad accelerare nell’aprile 2022 e ha raggiunto i massimi pluriennali, con il WPI che ha raggiunto il picco del 16% e l’IPC che ha superato il 7%. Ma in un breve periodo siamo riusciti a controllare l’inflazione WPI entro ottobre 2022 e l’IPC entro marzo 2024.

Tuttavia, poiché il sistema economico diventa sempre più dinamico e gli sviluppi nella sfera geopolitica, in particolare con i rischi di frammentazione geopolitica, si registra volatilità nel segmento dell’inflazione.

Il nostro sistema bancario e in particolare la RBI sono vigili sugli sviluppi della traiettoria dell’inflazione. Al momento, l’inflazione è decisamente sotto controllo ed è all’interno della fascia target della RBI del 2%-6%.

Guardando al futuro, si prevede che nei prossimi tempi questa tendenza rallenterà ulteriormente fino al livello del 4%.

In termini di politica monetaria, sebbene il tasso pronti contro termine sia elevato rispetto al trend storico, siamo ansiosi di mantenere la nostra forte traiettoria di crescita e ci aspettiamo che la RBI prenda in considerazione un allentamento del tasso pronti contro termine non appena le condizioni inflazionistiche inizieranno a diventare favorevoli.

La RBI è molto diligente nel mantenere la crescita e nell’affrontare la situazione dell’inflazione.

Guardando al futuro, siamo fiduciosi che la RBI continuerà a perseguire misure calibrate per sostenere l’economia insieme a una crescita elevata e affrontare l’inflazione per prevenire un’ulteriore escalation.

D) Quali sono, a suo avviso, i principali colli di bottiglia nella trasmissione della politica monetaria a livello aziendale in India, sia per le grandi aziende che per le MPMI? Come è possibile affrontarli nel modo più efficace?

R) Sì, il lato bancario presenta alcuni colli di bottiglia a causa dei quali le MPMI non sono in grado di ottenere finanziamenti adeguati a causa dei requisiti di garanzia e talvolta dei tassi di interesse elevati. Il sistema bancario, come ho detto prima, è stato vigile nell’affrontare le sfide create dal contesto economico globale.

A volte le PMI possono ritenere di non essere adeguatamente sostenute dall’espansione del credito a causa delle garanzie. Tuttavia, a causa degli sviluppi degli ultimi mesi, queste imprese stanno diventando più positive e alcuni suggerimenti politici del settore aziendale vengono presi in considerazione dal settore bancario per sostenere meglio le piccole imprese e le MPMI.

In precedenza, a causa dei preoccupanti sviluppi economici come la pandemia, la guerra commerciale USA-Cina e altri fattori che hanno portato a un rallentamento dell’economia, il settore bancario non era abbastanza robusto da sostenere le piccole imprese, ma recentemente questa sfida è stata affrontata efficacemente. affrontato.

Le misure chiave a sostegno delle MPMI hanno incluso una linea di credito di emergenza che ha contribuito in modo significativo. Molte imprese si sono avvalse di questo schema per superare tempi difficili e il governo ha esteso le estensioni di questo schema che è diventato una solida fonte di sostegno al settore manifatturiero negli ultimi 3-4 anni.

Prima di questo, il PMDJY era stato creato per il pubblico e anche lo schema Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) sosteneva la classe medio-bassa e li aiutava a realizzare le loro aspirazioni.

Ci auguriamo che il settore bancario sia in prima linea per aiutare le piccole imprese in modo che anch’esse partecipino fortemente alla traiettoria di crescita dell’economia indiana.

D) In che modo l’India può ridurre il costo del denaro in modo più sostenibile?

R) L’inflazione si ripresenta ripetutamente e modifica i processi di pensiero dei politici poiché il livello di tolleranza tra imprese e famiglie non è così elevato. Poiché dobbiamo sostenere la classe media e gli oppressi, non possiamo tollerare un’inflazione elevata che vada oltre la traiettoria inflazionistica della RBI.

Pertanto, se l’inflazione rimane elevata, sarà molto difficile ridurre il tasso pronti contro termine. Pertanto, le riforme dovrebbero avvenire dal lato dell’offerta poiché l’inflazione è spesso alimentata dai prezzi dei prodotti alimentari. Poiché le catene di approvvigionamento non sono sufficientemente robuste, concentrarsi sulle infrastrutture agricole e sullo sviluppo rurale ridurrebbe lo spreco di cereali. Questi sprechi dovrebbero essere ridotti dall’attuale 30%-35% al livello del 5%-10% in modo che l’offerta diventi benigna e i prezzi raggiungano livelli razionali.

A volte i prezzi di pomodori, patate e cipolle possono aumentare da ₹ 5 a ₹ 200. Questa traiettoria dei prezzi può portare a momenti difficili. Dobbiamo affrontare questa elevata variazione dei prezzi alimentari in modo che i prezzi siano razionali e non alimentino la traiettoria dell’inflazione in molti frangenti.

D) Negli anni a venire, quali sono le riforme più significative che potrebbero portare benefici all’India Inc.? Qual è la tua opinione sull’impatto della rivoluzione digitale in India?

R) India Inc. deve concentrarsi maggiormente sui costi e sulla facilità di fare affari.

Cinque costi stanno incidendo sulla traiettoria delle riforme e limitando la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Questi costi sono il costo dell’energia, il costo della conformità, il costo delle finanze, il costo della logistica e il costo del terreno.

Questi costi influiscono sui margini di costo-prezzo dei produttori che non sono in grado di competere efficacemente sui mercati nazionali e internazionali.

È necessario uno sforzo sostenuto per ridurre il nostro contenuto di importazioni in modo che vi sia parità di condizioni, dove stiamo diventando più competitivi e stiamo diventando più forti e più visibili nello scenario delle esportazioni globali.

La rivoluzione digitale è ora molto visibile e ora siamo ai vertici di tutte le economie avanzate, e le nostre transazioni digitali sono miliardi. Quindi, abbiamo adottato questo cambiamento e abbiamo sorpreso il mondo con le nostre transazioni digitali che ora stanno accelerando la crescita economica ed è per questo che siamo solidi nei nostri dati sul PIL e abbiamo un forte sostegno di fondo per l’economia.

I processi digitali si stanno verificando anche ai livelli economici più bassi. Ad esempio, i conducenti di risciò utilizzano ora transazioni digitali. Questo è un grande sostegno per l’economia e per accelerarla, che sta spingendo i processi di pensiero dei leader e delle imprese che stanno trovando un grande sostegno per rivoluzionare questo processo e generare più occupazione con la maggiore velocità dell’economia.

D) Come si può integrare il passaggio ad una crescita a basse emissioni di carbonio senza incidere sugli interessi delle imprese e sulla crescita economica più ampia?

R) Dobbiamo affrontare tutte queste sfide in modo calibrato.

Il settore aziendale è fortemente impegnato a raggiungere emissioni zero entro il 2070 e sostiene pienamente la visione del governo. Tuttavia, ciò comporta anche un costo elevato, il che significa che dobbiamo trovare un sostegno finanziario per il passaggio ad una crescita a basse emissioni di carbonio.

Poiché le efficaci riforme dell’India hanno fatto passi da gigante nel suo percorso da economia emergente a superpotenza economica emergente, anche la transizione verso una crescita a basse emissioni di carbonio diventerà solida dopo pochi anni.

D) Sul fronte internazionale, come valuta gli ultimi verbali della Fed? qual è la tua prospettiva sull’inflazione americana?

R) L’inflazione americana sta scendendo e anche la Fed ha scelto di fermarsi.

Sul fronte della crescita, gli Stati Uniti stanno ringiovanindo il proprio sistema economico e possono sorprendere con la loro traiettoria di crescita. Ci sono molti sviluppi positivi negli Stati Uniti e si prevede che l’economia registrerà risultati robusti nei prossimi trimestri.

D’altro canto, l’Europa sta affrontando un rallentamento, in gran parte dovuto alla mancanza di turismo. All’inizio del 2021-22 si è verificato un notevole sviluppo del turismo, ma ora questo segmento sta rallentando. Ecco perché l’Europa si trova ad affrontare un rallentamento della crescita del PIL.

Mi aspetto che la pausa della Fed continui e che ci sia spazio per ridurre il tasso della Fed nei prossimi trimestri. Ciò fornirà un grande slancio e un supporto positivo al settore aziendale e al mondo intero mentre vanno avanti, e cambierà lo scenario generale nei prossimi trimestri.

L’aspetto negativo è che gli sviluppi geopolitici stanno influenzando il processo di pensiero e le stime di molti policy maker. Se questo problema verrà affrontato, penso che l’economia mondiale avrà un grande potenziale per registrare una crescita superiore al 4% nei prossimi anni.

D) Vorresti condividere con i nostri lettori qualche parola di addio su quali saranno probabilmente le opportunità più significative in India nel prossimo decennio?

A) I mercati dei capitali rimarranno forti e continueranno a essere un importante motore di crescita per l’economia.

La seconda area è quella delle startup, un segmento che sta diventando più forte e sta riservando una grande sorpresa ai leader globali e agli investitori globali.

In terzo luogo, l’India diventerà un importante polo manifatturiero con il sostegno del governo e i processi di riforma in corso.

Penso che l’India sia un paese promettente e negli ultimi anni abbiamo dimostrato che, nonostante il momento difficile, siamo rimasti robusti e redditizi sulla scena globale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.