Oggi (25 gennaio 2024) la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso l’ultimo tasso di interesse per l’area euro.

Decine di esperti di mercato, per non parlare dei milioni di europei a corto di soldi che lottano per spendere con tassi punitivi, sperano che la presidente della BCE Christine Lagarde annunci oggi un taglio dei tassi di interesse.

L’Europa è “fragile”

Tuttavia, secondo Ruslan Lienkha, responsabile dei mercati della piattaforma fintech YouHodler, l’attesa è vana. Perché oggi è molto improbabile che la BCE apporti alcun cambiamento alla politica monetaria.

La BCE probabilmente lascerà il tasso invariato. A causa dell’inflazione ancora elevata, l’obiettivo del 2% sembra relativamente lontano. Inoltre, esiste il rischio di vedere presto un’inflazione ancora più elevata, in particolare a causa di due fattori esterni: l’incertezza nell’economia cinese e la tensione nel Mar Rosso, che incide in modo significativo sulle catene di approvvigionamento. Questi fattori internazionali devono essere presi in considerazione poiché sosterranno anche il livello di inflazione nell’UE”.

Lienkha ha descritto l’attuale economia europea come “fragile”, con la BCE che non ha osato fare alcun movimento improvviso per paura che l’inflazione andasse fuori controllo. Ha anche fatto riferimento alla recente “mappa termica” di Bloomberg per l’Europa, che dipinge un quadro desolante per quanto riguarda la ripresa economica.

Source of above: Bloomberg Economics, PMI growth heatmap for Europe (green- improving, red- deteriorating)

Sulla base di quanto sopra, non prevediamo alcun taglio dei tassi a breve. Allo stesso tempo, la BCE non ha spazio per ulteriori aumenti dei tassi poiché l'economia è alle prese con gli attuali costi di indebitamento. Nel complesso, la situazione sembra fragile poiché diversi paesi dell'Unione sono tecnicamente già in recessione".

La decisione di lasciare i tassi stabili, se è vera, segue le orme della banca centrale canadese ieri pomeriggio, che ha tenuto un discorso simile e sorprendentemente aggressivo sulla necessità di non apportare cambiamenti improvvisi in questo momento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.