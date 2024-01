Cosa sta succedendo al rublo russo (USD/RUB)?

Il tasso di cambio USD/RUB si è mosso lateralmente negli ultimi giorni poiché gli investitori si concentrano sulle prossime azioni della Federal Reserve e sul settore energetico. La coppia è rimasta a 88, in calo rispetto al massimo dello scorso anno di 102,53.

Pil americano e prezzi del petrolio greggio

La coppia USD/Rublo russo ha reagito moderatamente agli ultimi dati sul PIL degli Stati Uniti . Secondo l’agenzia di statistica, l’economia americana nel quarto trimestre ha registrato un andamento abbastanza positivo, crollando così le stime degli economisti. Il rapporto ha mostrato che l’economia è cresciuta del 3,3% nel quarto trimestre, superiore al previsto 2,0%.

Il rapporto ha un’importante implicazione per il dollaro USA e il mercato mondiale. Innanzitutto, significa che l’economia è in una forma talmente buona che la Federal Reserve non ha alcun incentivo a iniziare a tagliare i tassi di interesse in tempi brevi.

I dati recenti hanno confermato che l’economia sta ancora andando bene. Il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,7% mentre la crescita dei salari si attesta al 4%. Ciò significa che i salari, almeno ufficialmente, crescono a un ritmo più veloce dell’inflazione, il che è ideale.

Ulteriori dati di S&P Global hanno rivelato che i PMI manifatturieri e dei servizi sono rimasti sopra 50 a gennaio. Il dato manifatturiero è stato inferiore a 50 negli ultimi mesi, il che significa che ha fatto progressi a gennaio.

Pertanto, con un’inflazione superiore al 2%, è probabile che la Federal Reserve ritarderà il taglio dei tassi di interesse. La maggior parte degli analisti prevede che inizierà a tagliare i tassi a giugno, il che è positivo per l’USD.

La coppia USD/RUB ha reagito anche alla performance del settore energetico con l’aggravarsi della crisi del Mar Rosso. I dati più recenti mostrano che il prezzo del Brent e del West Texas Intermediate (WTI) non è aumentato ma è rimasto stabile.

Ciò è degno di nota perché la Russia guadagna la maggior parte dei suoi soldi vendendo petrolio. Ha continuato a farlo anche dopo che i paesi occidentali hanno imposto un tetto massimo di prezzo vendendo vaste risorse petrolifere a Cina, India e altri paesi asiatici.

La sfida per la Russia è che i prezzi delle altre materie prime che vende sono crollati. Prezzo del gas naturale è crollato di oltre l’80% rispetto al suo punto più alto nel 2022, mentre il grano, il mais e altri metalli sono crollati.

Analisi tecnica USD/RUB

Il tasso di cambio USD/RUB ha raggiunto il picco di 102,53 nel 2023 quando la svendita del rublo è crollata. Ha poi iniziato a ritirarsi e ha formato un pattern a doppio minimo a 86,98. Dal novembre dello scorso anno non è riuscito più volte a scendere al di sotto di questo livello, nonostante le azioni della Fed e della Banca centrale russa.

La coppia rimane al di sotto delle medie mobili Arnaud Legoux a 50 e 25 giorni (ALMA). Pertanto, le prospettive per la coppia sono attualmente neutrali con un orientamento ribassista. Una maggiore forza del rublo sarà confermata se crollasse sotto il supporto a 86,98.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.