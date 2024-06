Gli investitori tengono d’occhio questi 4 titoli emergenti dell’informatica quantistica per ottenere profitti rapidi

Gli investimenti nell’informatica quantistica sono aumentati di recente, soprattutto perché l’intelligenza artificiale rimane al centro e al centro di tutti i dibattiti finanziari.

In effetti, finora i soli Stati Uniti hanno stanziato oltre 3 miliardi di dollari nell’informatica quantistica. Detto questo, ecco i tre principali titoli di calcolo quantistico per profitti rapidi.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

IONQ è nella nostra lista dei migliori titoli di calcolo quantistico da acquistare quest’anno poiché è vicino a raddoppiare le sue entrate su base annua nel 2023.

Anche la società quotata a New York ha chiuso lo scorso anno con un aumento delle prenotazioni pari al 166%. Ancora più importante, Peter Chapman: il suo amministratore delegato si aspetta prestazioni ancora migliori sulla scia della frenesia dell’intelligenza artificiale nel 2024.

Spostando i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale sui nostri computer quantistici sempre più potenti, IONQ può aiutare ad affrontare la prossima grande sfida informatica mondiale.

Le azioni IONQ sono attualmente scese ben oltre il 50% rispetto al massimo di 52 settimane, il che rappresenta anche un’opportunità per gli investitori interessati a una posizione con uno sconto.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ:RGTI)

Rigetti è un’altra ottima scelta tra i principali titoli dell’informatica quantistica per profitti rapidi, principalmente per i suoi legami con il settore pubblico.

L’anno scorso, la società con sede a Berkeley, in California, ha firmato un contratto quinquennale con l’Air Force che dovrebbe contribuire a ridurre le perdite in futuro.

Ciò che è particolarmente diverso in $RGTI è il suo approccio ibrido. L’azienda quotata al Nasdaq è impegnata a unire l’informatica classica e quella quantistica.

Wall Street ha attualmente un rating di “acquisto” consensuale sulle azioni di Rigetti Computing che, in calo del 40% rispetto al suo massimo da inizio anno, potrebbe essere un acquisto redditizio se sei alla ricerca di un affare. Si noti che dispone di finanziamenti adeguati per supportare le operazioni anche nella seconda metà del 2025.

D-Wave Quantum Inc (NYSE:QBTS)

D-Wave entra nella nostra lista dei migliori titoli di calcolo quantistico nel 2024 poiché ha recentemente collaborato con Zapata AI.

Il suddetto accordo unisce l’intelligenza artificiale generativa all’informatica quantistica e si prevede che alla fine contribuirà a generare profitti significativi per $QBTS.

Alan Baratz, amministratore delegato dell’azienda quotata a New York, è convinto che l’accordo con Zapata “utilizza nell’era commerciale l’apprendimento automatico quantistico”. D-Wave pubblicherà i suoi utili del primo trimestre il 13 maggio.

Il consenso è che perderà 8 centesimi per azione, in calo significativo rispetto ai 20 centesimi per azione dell’anno scorso. Proprio come i suoi concorrenti, puoi far aumentare le azioni D-Wave Quantum a un calo di circa il 40% rispetto al suo massimo da inizio anno alla scrittura.

