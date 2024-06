La SEC emette un avviso di Wells a Robinhood Crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha emesso un avviso Wells contro Robinhood, prendendo di mira il business delle criptovalute della società quotata in borsa.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Le novità normative hanno visto il prezzo delle azioni di Robinhood scendere di circa il 2,2% nelle negoziazioni pre-mercato. Il prezzo delle azioni Robinhood era di $ 17,95 alle 9:20 ET di lunedì.

Avviso della SEC a Robinhood Crypto

Copy link to section

Secondo la Wells Notice, la SEC denuncia violazioni delle Sezioni 15(a) e 17A del Securities Exchange Act del 1934 contro Robinhood Crypto.

Nello specifico, la SEC sta indicando il prossimo passo che consiste nell’intraprendere un’azione coercitiva contro Robinhood Crypto LLC, con mandati di comparizione investigativi inviati sugli elenchi di criptovalute della piattaforma, custodia tra le altre operazioni.

La “determinazione preliminare” dello staff della SEC è che l’agenzia può procedere con un’azione coercitiva intentata contro la società.

In una risposta pubblicata il 6 maggio, Robinhood si è detta delusa” dalle azioni della SEC, che avvengono nonostante i tentativi della società di registrarsi.

“Dopo anni di tentativi in buona fede di collaborare con la SEC per ottenere chiarezza normativa, compreso il nostro noto tentativo di ‘entrare e registrarsi’, siamo delusi dal fatto che l’agenzia abbia deciso di emettere un avviso Wells relativo al nostro business delle criptovalute negli Stati Uniti.” Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer di Robinhood Markets, Inc., ha affermato in una risposta condivisa tramite un post sul blog.

Gallagher ha aggiunto: “Crediamo fermamente che gli asset elencati sulla nostra piattaforma non siano titoli e non vediamo l’ora di collaborare con la SEC per chiarire quanto debole sarebbe qualsiasi caso contro Robinhood Crypto sia sui fatti che sulla legge.”

Robinhood Crypto ha rimosso una serie di token nel contesto della repressione della SEC nel settore delle criptovalute.

La piattaforma ha anche accantonato prodotti come il prestito di criptovalute e lo staking a causa delle accuse dell’autorità di regolamentazione dei titoli statunitense che designava diversi token come titoli nelle cause legali intentate contro Coinbase, Binance e altre piattaforme crittografiche.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.