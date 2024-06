Il prezzo delle azioni AB InBev è salito oggi in seguito ai risultati finanziari che hanno prodotto un aumento dei profitti sottostanti

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

AB InBev, il marchio dietro le birre Budweiser e Corona, ha riportato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2024.

In confronto, anno dopo anno, la società ha registrato una crescita dei ricavi inferiore rispetto al 2023, ma i profitti sottostanti sono aumentati.

Profitti sottostanti in rialzo

L’utile sottostante della società (ovvero l’utile attribuibile agli azionisti escludendo le voci non sottostanti e l’iperinflazione) è stato di 1,5 miliardi di dollari per il trimestre, in aumento rispetto agli utili di 1,3 miliardi di dollari del primo trimestre 2023.

Le vendite di birra subiscono un duro colpo

Il volume totale delle vendite è diminuito dello 0,6%, con difficoltà soprattutto per le birre. I volumi della birra propria sono diminuiti dell’1,3% e i volumi dei prodotti non birra sono aumentati del 3,5%.

Mancano anche le entrate

I ricavi di AB InBev sono aumentati solo del 2,6% nel trimestre, guidati in larga misura dalle vendite del marchio di birra Corona.

L’importo è stato deludente, considerando che i ricavi sono aumentati del 13,2% nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 5,4% dei ricavi da marchi globali come Budweiser, Stella Artois e Corona, al di fuori dei rispettivi mercati nazionali.

È interessante notare che la società ha notato che il 62% dei ricavi proviene da piattaforme digitali B2B, con la base di utenti attivi mensili di BEES che raggiunge i 3,1 milioni di utenti, suggerendo che la strategia digitale di AB InBev sta funzionando.

EBITDA in crescita

L’EBITDA normalizzato (gli utili della società prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) è aumentato del 5,4% a 4 dollari. 98 miliardi, con un’espansione del margine EBITDA normalizzato di 90 pb al 34,3%.

Il prezzo delle azioni AB InBev

Gli investitori hanno reagito positivamente agli utili, così come i mercati, dopo un trimestre difficile per i titoli degli alcolici. Questa mattina il prezzo delle azioni AB InBev era scambiato a ZAR118,29, in rialzo del 5,34% al momento della stampa di questo articolo.