Royal Caribbean inizia una corsa alle assunzioni mentre la domanda di crociere raggiunge livelli record nel 2023

Royal Caribbean Group si sta imbarcando in una massiccia campagna di assunzioni, pianificando di assumere circa 10.000 lavoratori nel 2024 per fornire personale alle sue navi e destinazioni private in un contesto di domanda record di crociere.

La ricerca globale di dipendenti da parte di Royal Caribbean

Con le prenotazioni di crociere che raggiungono i massimi storici, Royal Caribbean sta collaborando con gli enti del turismo e gli operatori portuali di tutto il mondo per soddisfare la crescente necessità di manodopera.

Questo sforzo di reclutamento globale si estende dai Caraibi fino a luoghi lontani come il Gambia, evidenziando l’approccio espansivo dell’azienda alla ricerca di talenti.

L’operatore crocieristico impiega attualmente circa 700 lavoratori provenienti dal Gambia e sta cercando di aumentare significativamente questo numero.

La flotta in espansione di Royal Caribbean

La spinta per più lavoratori coincide con i piani di Royal Caribbean di introdurre tre nuove navi nella sua flotta.

Questa espansione è parte del motivo per cui la forza lavoro marittima della compagnia di crociere è destinata a crescere, nonostante sia inferiore del 6% alla fine del 2023 rispetto all’anno precedente.

L’istruzione e la formazione sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di reclutamento

Gli sforzi per soddisfare la domanda di lavoro non sono privi di sfide.

Royal Caribbean e la sua rivale industriale Carnival hanno esortato la Caribbean Maritime University in Giamaica a migliorare le competenze a breve termine e i corsi di certificazione per preparare più lavoratori alle carriere in mare.

Allo stesso modo, a St. Maarten, una campagna di reclutamento mirata ad assumere 1.000 lavoratori non ha attirato tanti candidati quanto previsto, indicando potenziali lacune nella consapevolezza o nell’interesse per le carriere marittime.

Risposte regionali agli sforzi di reclutamento

Nelle Isole Vergini britanniche, una nuova richiesta di sostegno al reclutamento da parte di Royal Caribbean segna la prima volta per la regione.

L’Autorità Portuale delle BVI ha espresso l’intenzione di dare seguito alla richiesta della compagnia di crociera per vedere come facilitare al meglio questa opportunità di lavoro su larga scala.

Nel frattempo, a St. Maarten sono in corso discussioni su come migliorare i risultati delle assunzioni dopo che meno di un terzo del numero previsto è stato applicato durante la campagna dello scorso anno.

Come sta andando il settore delle crociere?

La Florida-Caribbean Cruise Association rileva che sono necessarie decine di migliaia di lavoratori dai Caraibi e dall’America Latina poiché le nuove navi vengono impiegate nel settore.

Una delle maggiori sfide citate dagli enti del turismo e dai porti è quella di educare i potenziali candidati sulle opportunità e le realtà di una carriera in mare.

Mentre Royal Caribbean si prepara per un altro anno record in termini di fatturato e di espansione della flotta, la sua iniziativa globale di assunzioni è una componente fondamentale per sostenere la crescita e capitalizzare il crescente interesse per le vacanze in crociera.

