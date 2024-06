Gli utili del primo trimestre di Warner Bros. Discovery non soddisfano le aspettative: i ricavi diminuiscono del 7%, ma lo streaming cresce forte

Warner Bros. Discovery, Inc., il conglomerato multinazionale dei mass media e dell’intrattenimento con sede negli Stati Uniti, ha annunciato oggi i suoi utili per il primo trimestre dell’anno fiscale 24.

L’azienda ha generato un fatturato di 9,958 miliardi di dollari, in contraddizione con le aspettative degli esperti di 10,27 miliardi di dollari, con un calo del 7% rispetto ai 10,70 miliardi di dollari guadagnati nel primo trimestre dell’anno precedente.

Warner Bros. Discovery, Inc. ha registrato una perdita rettificata di 4.966 milioni o 0,40 dollari per azione. Le azioni della società sono scese del 3%.

Nel primo trimestre, i ricavi pubblicitari di rete hanno registrato un calo dell’11% e i ricavi pubblicitari di rete riportati sono stati di 1,99 miliardi di dollari.

L’EBITDA rettificato totale è stato di 2.102 milioni di dollari per questo trimestre.

La liquidità fornita dalle attività operative è aumentata a 585 milioni di dollari. Il flusso di cassa libero è aumentato a 390 milioni di dollari, con un miglioramento di 1,3 miliardi di dollari rispetto al quarto trimestre dell’anno fiscale 23.

“Siamo soddisfatti dei nostri progressi nel primo trimestre, come evidenziato dagli ottimi risultati in importanti KPI. Abbiamo realizzato una crescita significativa nella nostra attività di streaming con una notevole accelerazione nelle vendite di annunci, generando quasi 90 milioni di dollari di EBITDA positivo per il trimestre. Presto lanceremo Max in 29 paesi in tutta Europa e la gamma di contenuti per Max nel prossimo anno sarà una delle più forti di sempre. Anche la Warner Bros. Pictures ha avuto un ottimo inizio d’anno essendo il primo studio a raggiungere il miliardo di dollari al botteghino sia all’estero che a livello mondiale, e ha un ottimo programma in cantiere. È importante sottolineare che ancora una volta abbiamo generato un forte flusso di cassa libero, anche nel nostro trimestre FCF più debole stagionalmente. Continuiamo a compiere passi coraggiosi per trasformare la nostra azienda per il futuro, posizionandoci per sfruttare appieno le opportunità future”.