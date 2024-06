Taiwan adotta 4 leggi per contrastare la frode e il riciclaggio di denaro nelle risorse digitali

Lo Yuan esecutivo di Taiwan ha compiuto un passo significativo per frenare i crimini finanziari approvando quattro nuove leggi volte a combattere le frodi e rafforzare le misure antiriciclaggio, in particolare nel settore delle risorse digitali.

Come riportato dal quotidiano locale ‘ abmedia ‘, queste leggi mirano collettivamente a rafforzare la presa del governo su una serie di attività criminali, garantendo un solido quadro giuridico per affrontare le sfide emergenti nel campo della finanza e della tecnologia.

Analisi dettagliata della nuova normativa

Il nuovo pacchetto legislativo comprende i regolamenti sulla prevenzione dei danni derivanti dalla frode, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, la legge sulle indagini e sulla sicurezza tecnologica e la legge sulla sicurezza e la supervisione delle comunicazioni.

Queste leggi sono progettate per lavorare in sinergia per affrontare le complessità dei moderni crimini finanziari, con particolare attenzione al settore in rapida evoluzione delle risorse digitali.

Rafforzamento della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro

Una caratteristica chiave degli aggiornamenti è la rinnovata legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, che ora impone sanzioni più severe in caso di mancata conformità, prendendo di mira specificamente i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Le modifiche degne di nota includono requisiti di registrazione rigorosi, con sanzioni in caso di non conformità che arrivano fino a due anni di carcere.

La legge introduce categorie speciali per i reati di riciclaggio di denaro che coinvolgono conti di asset virtuali e conti di pagamento di terzi, con sanzioni che vanno da sei mesi a cinque anni di carcere e multe fino a 50 milioni di dollari taiwanesi.

Misure di regolamentazione per gli operatori di valuta

Le leggi riviste stabiliscono inoltre rigorose norme di conformità per gli operatori di valuta nazionali ed esteri che operano a Taiwan.

Queste normative impongono che i commercianti di valuta estera completino un’adeguata registrazione della società o stabiliscano filiali all’interno del paese, garantendo che soddisfino gli standard antiriciclaggio di Taiwan.

Impatto sul settore delle criptovalute

Il vicepresidente della Commissione di vigilanza finanziaria, Qiu Shuzhen, ha sottolineato il ruolo vitale dell’FSC in questa revisione normativa.

Le sue osservazioni hanno sottolineato l’impegno verso una supervisione rigorosa, un controllo interno e una maggiore trasparenza.

Questa mossa legislativa ha già visto venticinque scambi di valuta virtuale a Taiwan affermare la loro conformità alle nuove disposizioni antiriciclaggio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.