Honda raggiunge guadagni record nel primo trimestre: l’utile operativo raggiunge 1,38 trilioni di yen

Oggi, 10 maggio 2024, Honda Motor Co., Ltd. ha riportato i suoi utili per il primo trimestre dell’anno fiscale 24.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’utile operativo della Honda per questo trimestre ha raggiunto il massimo storico di 1.000 miliardi e 381,9 miliardi di yen e il margine di profitto operativo è stato del 6,8%.

Vendite nette e profitti del Gruppo Honda

Copy link to section

Le vendite del business motociclistico di Honda sono aumentate in Europa rispetto all’anno precedente, con un totale di 18 milioni e 819mila unità vendute. Il suo utile operativo ha raggiunto il massimo storico di 556,2 miliardi di yen.

Le vendite del settore automobilistico dell’azienda sono aumentate in Nord America, con un totale di 4 milioni e 109mila unità vendute. L’utile operativo è stato di 560,6 miliardi di yen.

Tuttavia, le vendite del business dei prodotti energetici di Honda sono diminuite in Nord America, con un totale di 3 milioni e 812mila unità vendute. Nel settore dei prodotti energetici e in altre attività dell’azienda, l’utile operativo è stato negativo di 8,8 miliardi di yen.

Nel settore dei servizi finanziari l’utile operativo è stato di 273,9 miliardi di yen.

L’utile operativo consolidato di Honda è aumentato di 601,2 miliardi di yen a 1 trilione e 381,9 miliardi di yen in questo trimestre grazie al miglioramento della redditività dei modelli e all’aumento delle vendite di unità automobilistiche.

Il ROIC della società è stato del 9,1% e il ROE è stato del 9,3%.

L’utile prima delle imposte sul reddito è aumentato di 762,8 miliardi di yen rispetto all’anno fiscale 23, risultando in profitti totali di 1 trilione di 642,3 miliardi di yen.

Il flusso di cassa libero di Honda delle attività di servizi non finanziari è stato di 1 trilione e 460,9 miliardi di yen. La liquidità netta alla fine del periodo ammontava in totale a 3 trilioni e 761,6 miliardi di yen.

Proiezioni future

Copy link to section

Entro l’anno fiscale 25, la società punta a raggiungere un utile operativo di 1 trilione e 420 miliardi di yen e un margine di profitto operativo del 7%.

Le future fonti di investimento per Honda sono aumentate di 1 trilione di yen rispetto all’anno fiscale 23, arrivando a circa 3 trilioni di yen. Il dividendo di 68 yen in questo trimestre è stato di 28 yen in più rispetto all’anno fiscale 23. La società prevede che, nell’anno fiscale 25, effettuerà un riacquisto di azioni proprie per 300 miliardi di yen.

Tra le iniziative per il prossimo anno finanziario figura il riacquisto di azioni proprie per 300 miliardi di yen. L’azienda è inoltre sulla buona strada per raggiungere un margine di profitto operativo del 7%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.