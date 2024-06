Il controverso protocollo DeFi EigenLayer apre l’airdrop del token EIGEN, ecco come richiederlo

L’airdrop di EigenLayer è stato atteso a lungo, il progetto è stato pubblicizzato per il suo programma di rimodellamento. Il protocollo DeFi ha aperto richieste per il suo stake drop, il token EIGEN, che è disponibile per lo staking da parte degli utenti e attualmente non è trasferibile.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

EigenLayer ha aperto richieste per la riduzione della quota del token EIGEN

Copy link to section

EigenLayer ha aperto richieste per l’airdrop di token EIGEN. Sebbene questi token rimangano non trasferibili, gli utenti possono puntarli per guadagnare premi. EigenLayer è stato controverso per il blocco geografico degli utenti e gli speculatori stimano il valore completamente diluito di EIGEN a 15 miliardi di dollari.

Il protocollo basato su Ethereum è diventato famoso per la prima volta per aver riproposto la sicurezza presa in prestito dalla catena di Ether. EigenLayer è stato presentato come un nuovo sviluppo nella DeFi, che spinge i limiti dello staking e massimizza i potenziali premi per gli utenti.

Il progetto ha aperto una finestra affinché gli utenti idonei possano richiedere la riduzione della puntata dei token EIGEN, sebbene non siano liberamente scambiabili, possono essere messi in staking.

La maggior parte delle funzionalità principali di EigenLayer sono in fase di elaborazione e gli utenti hanno raccolto punti per depositare risorse sulla piattaforma del progetto. I partecipanti al mercato hanno raccolto punti che hanno contribuito a mantenere il punteggio e a determinare se sono idonei per l’airdrop del token EIGEN.

Come richiedere l’airdrop?

Copy link to section

Il post sul blog ufficiale di EigenLayer afferma che la stagione 1 della riduzione della puntata inizia venerdì e il 6,05% dell’offerta iniziale è in palio. La Fase due della Stagione 1 lo spingerà al 6,75% a metà giugno e in totale il progetto distribuirà un totale di 113 milioni di token EIGEN.

Il protocollo DeFi ha riservato il 15% della sua fornitura iniziale di token per i membri della comunità in tutte le stagioni dell’airdrop. Per richiedere i premi della prima stagione, gli utenti devono visitare Claims.eigenfoundation.org tra il 10 maggio 2024 e il 7 settembre 2024.

Gli utenti che hanno effettuato direttamente il restaking dei propri token Ether o liquidi su EigenLayer prima del 15 marzo riceveranno ulteriori 100 token bonus.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.