Le vendite di aprile di Taiwan Semiconductor aumentano del 60% su base annua: conviene acquistare le azioni?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) sta cavalcando l’onda del successo, con i dati di vendita di aprile 2024 che dipingono un quadro di robusta crescita. I ricavi dell’azienda sono aumentati di un impressionante 59,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 236,02 miliardi di NT$. Questa straordinaria prestazione è alimentata dalla posizione di TSM come fornitore chiave per giganti della tecnologia come Apple, Nvidia e AMD.

Nonostante le precedenti cautela del CEO CC Wei riguardo alle prospettive di crescita del mercato dei semiconduttori nel 2024, TSM rimane ottimista riguardo al suo futuro. L’azienda prevede una sana espansione, soprattutto nel settore della fonderia, guidata dalla crescente domanda di semiconduttori utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Inoltre, l’impegno di TSM nei confronti dei suoi azionisti è evidente nel suo recente annuncio di dividendi, con un dividendo in contanti di NT $ 4 per azione approvato per il primo trimestre del 2024.

Ora, con le impressionanti cifre di vendita di TSM che preparano il terreno, tuffiamoci nei grafici per analizzare gli aspetti tecnici che influenzano la performance delle azioni della società.

La barriera dei 145 dollari

I grafici a lungo termine di TSM dimostrano la volatilità che deve affrontare un settore altamente ciclico come quello dei semiconduttori. Dopo essere sceso ai livelli di $ 40 nel contesto del mercato ribassista del COVID, il titolo è salito sopra i $ 140 entro febbraio 2021, ma ha avuto difficoltà a superare i $ 145.

Grafico TSM di TradingView

Ha tentato nuovamente di superare la barriera dei 145 dollari nel gennaio 2022, ma non è riuscito. Anche all’inizio di quest’anno, il titolo è salito fino a un massimo di 158,4 dollari, per poi ritirarsi immediatamente. A meno che il titolo non chiuda sopra i 145 dollari per almeno una settimana, ci sono possibilità che il suo trend rialzista a breve termine possa nuovamente finire.

Gli investitori che desiderano acquistare il titolo devono farlo solo una volta che il titolo chiude sopra i 145 dollari per una settimana.

Autonomia a breve termine in fase di test

Sul grafico orario a breve termine, possiamo vedere che le azioni di TSM sono state scambiate in gran parte nell’intervallo $ 125- $ 145 ormai da tre mesi. Questa gamma verrà nuovamente messa alla prova oggi.

Grafico TSM di TradingView

I trader che sono rialzisti sul titolo, possono acquistarlo vicino a $ 147-$ 148, ma dovrebbero essere cauti con le loro posizioni che pongono uno stop loss rigoroso vicino a $ 134,6. Se il titolo continua a salire, può registrare un profitto al livello di 158 dollari o al di sopra vicino ai 172 dollari.

I trader ribassisti sul titolo possono andare corti vicino al livello di 150 dollari con uno stop loss a 158,5 dollari. Se il titolo continua il trend di negoziazione in un intervallo, può registrare profitti vicini a $ 125.

