Arm Holdings si espande nei chip AI: è il momento giusto per acquistare azioni?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) ha posto le basi per un cambiamento epocale nel settore dei semiconduttori con il suo coraggioso ingresso nel regno dei chip di intelligenza artificiale (AI). Recenti rapporti di Nikkei Asia indicano che Arm, un progettista di chip con sede nel Regno Unito sotto l’egida di SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), si sta preparando a svelare i propri chip AI già nel 2025.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa mossa strategica significa un allontanamento dal ruolo tradizionale di Arm di concedere in licenza la progettazione di chip per avventurarsi ora nello sviluppo e nella produzione di hardware AI all’avanguardia. La decisione di approfondire la produzione di chip AI sottolinea l’impegno di Arm nel cavalcare l’onda del fiorente mercato dell’informatica AI.

Con l’intenzione di creare una divisione di chip AI e avviare lo sviluppo del prototipo entro la primavera del 2025, Arm è pronta a sconvolgere lo status quo dominato da attori affermati come Nvidia (NASDAQ:NVDA). Sfruttando la propria esperienza nell’architettura dei chip e attingendo alla crescente domanda di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in vari settori, Arm mira a ritagliarsi un punto d’appoggio significativo in questo settore in rapida evoluzione.

Inoltre, il sostegno finanziario di SoftBank Group Corp. aggiunge un peso considerevole all’incursione di Arm nella produzione di chip IA. Grazie ai sostanziali investimenti e alla visione strategica di SoftBank, Arm è ben posizionata per affrontare le complessità dello sviluppo e della produzione di chip.

La prospettiva che Arm sconvolga il panorama dei semiconduttori ha già avuto ripercussioni sui mercati finanziari poiché lunedì il titolo è attualmente scambiato in rialzo di oltre il 3% pre-mercato. Dalla sua IPO nel settembre 2023, le azioni di Arm Holdings hanno registrato un aumento vertiginoso, raggiungendo il massimo storico di 164 dollari nel febbraio 2024.

Mentre Arm Holdings continua a fare notizia con la sua ambiziosa iniziativa sui chip AI, gli investitori si trovano a riflettere su una domanda cruciale: è il momento giusto per acquistare questa potenza tecnologica? Per fornire informazioni più approfondite, approfondiamo un’analisi tecnica delle azioni Arm Holdings per valutare la sua traiettoria attuale e le potenziali prestazioni future.

Una pausa nel rally alimentato dall’intelligenza artificiale

Copy link to section

Le azioni di Arm hanno visto un aumento improvviso e fulmineo da cifre inferiori a $ 80 a oltre $ 160 dopo che la società ha riportato risultati migliori del previsto per il terzo trimestre del 2024 il 7 febbraio. Anche se in seguito le azioni si sono raffreddate un po’, ma per lo più sono state scambiate a $ 120-. Gamma di $ 150 tra metà febbraio e metà aprile.

Grafico ARM di TradingView

Dopo la metà di aprile, in mezzo alla carneficina di tutti i titoli legati all’intelligenza artificiale, anche le azioni di Arm sono crollate da oltre 120 dollari al minimo di 85,61 dollari il 19 aprile . Da allora il titolo ha registrato un andamento lento ma costante poiché attualmente viene scambiato vicino a $ 110 e si prevede che aprirà al di sopra di tale valore lunedì.

I trader rialzisti sul titolo possono acquistarlo oggi all’apertura a 112 dollari o superiore mantenendo uno stop loss a 97,5 dollari. Se le azioni si riprendono da qui, possono registrare profitti parziali vicino a $ 135 e detenere le azioni rimanenti per un obiettivo superiore a $ 160.

Anche se non è consigliabile vendere allo scoperto il titolo ai livelli attuali, i trader che lo desiderano possono andare short oggi sopra i 112 dollari mantenendo uno stop loss stretto pochi centesimi sopra i 120 dollari, che era il precedente supporto del canale. Se il titolo non supera i 120 dollari nei prossimi giorni, aspettatevi che scenda presto sotto i 90 dollari, dove potranno registrare i profitti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.