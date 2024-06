La proposta di legge turca sulle criptovalute sarà presentata in parlamento

I regolatori turchi hanno finalizzato un disegno di legge volto a regolamentare le criptovalute nella nazione. Secondo i resoconti locali, Abdullah Güler, presidente del gruppo del partito al potere per lo sviluppo e la giustizia (partito AK), ha presieduto una riunione su questo tema il 12 maggio per finalizzare il progetto di legge.

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha osservato all’inizio di quest’anno che queste misure si stanno avvicinando alla fase finale degli studi tecnici e mirano a migliorare gli standard operativi delle piattaforme di trading.

Il disegno di legge dovrebbe essere presentato al Parlamento questa settimana.

Legittimazione delle criptovalute

La legislazione proposta intende stabilire un quadro normativo per le piattaforme di criptovaluta. Questa iniziativa comporterà la concessione di licenze a queste piattaforme attraverso il Capital Markets Board (SPK) e successivamente la loro collocazione sotto la supervisione di SPK.

Affronterà la gestione del contante e delle risorse in criptovaluta detenute per conto dei clienti, descrivendo in dettaglio le relazioni tra le piattaforme e i loro clienti e delineando le sanzioni e sanzioni applicabili.

Inoltre, la bozza include disposizioni che autorizzano l’SPK a concedere autorizzazioni per la vendita o la distribuzione di asset di criptovaluta. Questi asset sono collegati alla blockchain e ad altre tecnologie simili e l’SPK può anche imporre condizioni specifiche sulla loro vendita.

Il Consiglio di ricerca scientifica e tecnologica di Türkiye (TÜBITAK) promuoverà lo sviluppo dell’architettura software per blockchain e tecnologie correlate, come previsto nel progetto di legge.

Una volta implementate, queste misure dovrebbero affrontare le critiche previste dallo standard tecnico n. 15 della Financial Action Task Force (FATF). Ciò potrebbe potenzialmente spostare la Turchia fuori dalla categoria “parzialmente conforme” e fuori dalla “lista grigia” di un watchdog internazionale sulla criminalità finanziaria. “

Boom della criptoeconomia in grigio

Attualmente, la Turchia ha normative minime che influiscono direttamente sul mercato delle criptovalute. La normativa esistente prevede il divieto da parte della Banca Centrale della Repubblica di Turchia di utilizzare criptovalute per i pagamenti, affermando che queste non hanno corso legale.

Oltre a ciò, il Financial Crimes Investigation Board (MASAK), sotto il Ministero delle Finanze, impone agli scambi di raccogliere i dati Know Your Customer (KYC) per frenare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Turchia è un attore chiave nel mercato globale delle criptovalute, con uno dei tassi di adozione più alti a livello mondiale. Secondo Chainanalysis, è il quarto mercato di criptovalute più grande a livello globale, con un volume di scambi stimato di 170 miliardi di dollari, superando paesi come Russia, Canada, Vietnam, Tailandia e Germania.

