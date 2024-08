Grayscale Ethereum Trust si trova ad affrontare un deflusso di 26 milioni di dollari mentre gli investitori si spostano verso alternative a basso costo

Con un cambiamento drammatico, gli investitori hanno ritirato 26 milioni di dollari dagli ETF spot su Ether il secondo giorno di negoziazione, dopo un afflusso iniziale di 100 milioni di dollari. Questo notevole ritiro ha avuto un impatto significativo sul Grayscale Ethereum Trust (NYSE: ETHE), uno dei principali attori nell’arena della gestione delle risorse crittografiche.

Secondo i dati del tracker ETF Farside, ETHE ha registrato deflussi sostanziali di 327 milioni di dollari nel suo secondo giorno, che si aggiungono all’incredibile cifra di 484 milioni di dollari di deflussi nel primo giorno.

Ciò porta il totale dei deflussi a 811 milioni di dollari in soli due giorni. Un calo così forte rappresenta una grave battuta d’arresto per Grayscale, il più grande gestore di criptovalute al mondo, che ha lanciato ETHE nel 2017 come il primo fondo Ethereum quotato in borsa negli Stati Uniti

Un fattore critico che contribuisce ai deflussi sembra essere la commissione di gestione del 2,5% di ETHE, la più alta tra gli ETF spot su Ether.

Questa struttura tariffaria rispecchia le sfide affrontate dal Bitcoin Trust ETF di Grayscale (NYSE: GBTC), che ha anche lottato con deflussi prolungati a causa delle commissioni elevate.

Gli investitori sono evidentemente sensibili ai costi di gestione dei propri investimenti, poiché commissioni più elevate li spingono verso opzioni più convenienti.

Successo per alternative a basso costo

Nonostante le difficoltà di ETHE, l’Ethereum Mini Trust (NYSE:ETH) di Grayscale, che offre un’alternativa a basso costo, ha registrato afflussi positivi.

Nel suo secondo giorno di negoziazione, l’Ethereum Mini Trust ha attirato 45,9 milioni di dollari, grazie alla commissione di gestione significativamente più bassa di appena lo 0,15%. Ciò lo rende l’opzione più conveniente tra gli ETF spot su Ether.

L’Ethereum Fund (FETH) di Fidelity ha guidato la corsa agli afflussi con 74,5 milioni di dollari il secondo giorno, seguito da Bitwise Ethereum ETF (NYSE: ETHW) e VanEck Ethereum ETF (Cboe: ETHV), che hanno raccolto rispettivamente 29,6 milioni di dollari e 19,8 milioni di dollari.

La performance contrastante tra questi fondi evidenzia una chiara preferenza per le alternative a basso costo tra gli investitori.

Cambiamento nel sentiment degli investitori

La netta differenza nelle performance dei fondi sottolinea un cambiamento nel sentiment degli investitori. I pesanti deflussi dal Grayscale Ethereum Trust suggeriscono che gli investitori stanno dando sempre più priorità all’efficienza dei costi nelle loro scelte di investimento.

Questa tendenza si riflette nell’accoglienza positiva degli ETF a basso costo come l’Ethereum Mini Trust e l’Ethereum Fund di Fidelity.

I deflussi iniziali dall’ETHE di Grayscale segnalano un crescente controllo da parte degli investitori sulle strutture tariffarie. Poiché la commissione di gestione del 2,5% di ETHE si è rivelata impopolare, esiste una chiara richiesta di opzioni di investimento più convenienti.

L’accoglienza favorevole degli ETF a basso costo potrebbe spingere i fornitori a rivalutare le loro strutture tariffarie per rimanere competitivi.

Mentre il mercato degli ETF spot su Ether continua ad evolversi, questi primi movimenti indicano uno spostamento più ampio verso veicoli di investimento più convenienti. È probabile che la crescente concorrenza tra i fornitori di ETF favorisca ulteriore innovazione e diversificazione nel mercato delle criptovalute, rimodellando il panorama degli ETF su Ether e influenzando le future strategie di investimento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.