Guadagni del secondo trimestre di Royal Caribbean: l’operatore crocieristico aumenta le previsioni sugli utili per l’intero anno e ripristina i dividendi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Royal Caribbean Cruises Ltd. ha alzato le previsioni sugli utili per l’intero anno dopo un secondo trimestre eccezionalmente forte, spinto dall’elevata domanda per le sue crociere.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La società con sede a Miami ha registrato un utile netto di 854 milioni di dollari, o 3,11 dollari per azione, per il secondo trimestre, rispetto ai 459 milioni di dollari, o 1,70 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso.

Questo aumento sostanziale ha spinto Royal Caribbean ad aggiornare le proprie prospettive finanziarie per l’anno.

Prezzi più forti aumentano i ricavi di Royal Caribbean

Copy link to section

I risultati del secondo trimestre di Royal Caribbean hanno superato le aspettative, in gran parte grazie al rafforzamento dei prezzi e alla continua forza dei ricavi di bordo.

La società ha attribuito la sua performance migliore del previsto alla forte domanda di crociere, che le ha permesso di ottenere un potere di fissazione dei prezzi più elevato e maggiori ricavi dalle attività e dai servizi a bordo.

Royal Caribbean ha dichiarato in una nota:

Questi risultati sono stati migliori rispetto alle previsioni della società grazie al rafforzamento dei prezzi e al continuo rafforzamento dei ricavi di bordo.

Gli impressionanti risultati finanziari della società hanno portato ad una revisione al rialzo delle previsioni sugli utili per l’intero anno per la seconda volta quest’anno.

Royal Caribbean prevede ora che l’utile per azione rettificato (EPS) sarà compreso tra $ 11,35 e $ 11,45, rispetto al precedente intervallo compreso tra $ 10,70 e $ 10,90 annunciato ad aprile.

Ripristino dei dividendi e stabilità finanziaria

Copy link to section

Oltre ad aumentare le previsioni sugli utili, Royal Caribbean ha annunciato il ripristino dei dividendi, diventando il primo operatore di crociere a farlo dopo la pandemia.

La società pagherà un dividendo trimestrale di 40 centesimi per azione, consentendo agli azionisti di beneficiare della forte performance finanziaria della società e della domanda record di viaggi.

Royal Caribbean aveva precedentemente interrotto il suo pagamento di 78 centesimi nel 2020 per far fronte alla chiusura dell’intero settore indotta dalla pandemia di COVID-19.

Il ripristino dei dividendi segna una pietra miliare significativa nella ripresa della società, poiché ha raggiunto i suoi obiettivi finanziari 18 mesi prima del previsto.

La domanda eccezionale guida una crescita robusta

Copy link to section

L’eccezionale domanda di crociere è stata un fattore chiave nella robusta crescita di Royal Caribbean e nel miglioramento delle prospettive finanziarie.

La compagnia ha registrato un’impennata delle prenotazioni e una maggiore spesa a bordo, che hanno contribuito alla sua forte performance nel secondo trimestre.

L’aumento della domanda di crociere riflette una tendenza più ampia nel settore dei viaggi, poiché i consumatori tornano ai viaggi di piacere con maggiore entusiasmo dopo la pandemia.

Questa tendenza ha consentito a Royal Caribbean di sfruttare il proprio potere di determinazione dei prezzi e generare una significativa crescita dei ricavi.

Cosa suggerisce la guida aggiornata?

Copy link to section

La guida aggiornata sugli utili di Royal Caribbean e il ripristino dei dividendi sottolineano la forte posizione finanziaria della società e la sua capacità di affrontare le sfide poste dalla pandemia.

Poiché la domanda di crociere continua ad aumentare, Royal Caribbean è ben posizionata per raggiungere i propri obiettivi finanziari e offrire valore ai propri azionisti.

Si prevede che l’attenzione dell’azienda sul miglioramento dell’esperienza di crociera, unita alla gestione strategica dei prezzi e delle entrate, favorirà una crescita e una redditività continue nei prossimi trimestri.

Grazie alla sua solida base finanziaria e al robusto contesto della domanda, Royal Caribbean è pronta a mantenere la sua posizione di leadership nel settore delle crociere.

La forte performance del secondo trimestre di Royal Caribbean e la guida aggiornata sugli utili evidenziano la resilienza e la capacità dell’azienda di prosperare in un ambiente difficile.

Mentre il settore delle crociere continua a riprendersi ed evolversi, Royal Caribbean rimane un attore chiave, offrendo esperienze eccezionali ai suoi passeggeri e valore ai suoi azionisti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.