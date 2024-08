La campagna di Trump raccoglie 4 milioni di dollari in donazioni in criptovalute: chi sono i donatori di alto profilo?

La campagna presidenziale di Donald Trump è entrata con successo nel mercato delle criptovalute, ricevendo oltre 4 milioni di dollari in donazioni digitali.

Secondo i documenti della Federal Election Commission (FEC), questi contributi sono arrivati in varie forme, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), il token XRP di Ripple e la stablecoin ancorata al dollaro statunitense USDC.

Questo afflusso di donazioni in criptovalute segna un cambiamento significativo nelle strategie politiche di raccolta fondi ed evidenzia la posizione in evoluzione di Trump sulle valute digitali.

Dal 1 aprile al 30 giugno, il comitato congiunto di raccolta fondi “Trump 47” ha raccolto più di 118 milioni di dollari, con parti sostanziali destinate alla campagna Trump, al Comitato Nazionale Repubblicano e ad altre entità associate.

In particolare, almeno 19 donatori hanno contribuito con più di 2,15 milioni di dollari in Bitcoin, mettendo in mostra i diversi background professionali dei contributori, tra cui casalinghe, ufficiali militari, rappresentanti di vendita e tecnici della sicurezza.

Collaboratori di alto profilo

Tra i donatori di spicco ci sono i gemelli miliardari Tyler e Cameron Winklevoss, che hanno contribuito ciascuno con 15,57 Bitcoin, circa 1 milione di dollari al momento della donazione.

A causa dei limiti contributivi, parte di questo importo è stato rimborsato.

Anche Mike Belshe, CEO della società di sicurezza delle risorse digitali BitGo, ha donato 50.000 dollari in Bitcoin, sottolineando ulteriormente l’interesse della campagna per figure influenti nel settore delle criptovalute.

Brian Hughes, un aiutante della campagna di Trump, ha sottolineato che la maggior parte dei 4 milioni di dollari in contributi crittografici sono stati ricevuti in Bitcoin.

Jesse Powell, fondatore di Kraken ed ex CEO, ha donato quasi 845.000 dollari in Ether.

Il responsabile legale di Ripple, Stuart Alderoty, ha contribuito con 300.000 dollari in XRP.

In particolare, Ryan Selkis, ex CEO di Messari, ha donato 50.000 dollari in USDC dopo essersi dimesso dalla sua posizione a seguito di post controversi sui social media.

Sebbene la campagna di Trump abbia convertito la maggior parte delle donazioni crittografiche in USDC per la liquidazione, occasionalmente ha deciso di conservare le risorse digitali.

Trump si è impegnato a proteggere i diritti di coloro che scelgono di custodire autonomamente le proprie monete, sostenendo l’uso di portafogli crittografici che sono fuori dalla portata di entità centralizzate come Coinbase e, per estensione, l’IRS.

Il passaggio di Trump a una posizione pro-criptovaluta

L’attuale posizione pro-cripto di Trump segna un’inversione significativa rispetto alle sue precedenti opinioni durante la sua presidenza, quando era critico nei confronti delle valute digitali. Questo cambiamento ha raccolto il sostegno di importanti investitori tecnologici e crittografici come Marc Andreessen e Ben Horowitz.

Ad aprile, Trump ha lanciato una raccolta di token non fungibili (NFT) sulla blockchain di Solana, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore delle criptovalute.

Sabato, Trump parlerà ai partecipanti alla Bitcoin Conference di Nashville, tenutasi presso il Music City Center.

L’evento prevede una raccolta fondi di alto livello, con prezzi che raggiungono gli 844.600 dollari a persona per un accesso di alto livello, inclusa una tavola rotonda con Trump.

I biglietti di livello intermedio, che includono l’opportunità di scattare una foto con l’ex presidente, hanno un prezzo di 60.000 dollari a persona o 100.000 dollari a coppia.

Alla Libertarian National Convention di maggio, Trump ha promesso di impedire alla senatrice Elizabeth Warren e ai suoi alleati di prendere di mira i possessori di Bitcoin.

Dopo un incontro con i dirigenti del mining di Bitcoin presso il suo club di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha dichiarato che tutto il futuro mining di Bitcoin avverrà negli Stati Uniti se tornerà alla Casa Bianca.

La scelta di Trump del senatore dell’Ohio JD Vance come suo compagno di corsa è vista come una mossa strategica per rafforzare il sostegno del settore delle criptovalute. Vance è stato un forte sostenitore di una regolamentazione più flessibile delle criptovalute e ha rivelato le sue partecipazioni personali in Bitcoin nel 2022.

L’amministrazione Biden ha aumentato il controllo normativo sul settore delle criptovalute, con la SEC che ha intensificato le sue azioni negli ultimi anni.

Al contrario, Trump si posiziona come difensore dell’innovazione e della decentralizzazione delle criptovalute. Questa differenza di approccio ha avuto risonanza presso molti esponenti delle comunità tecnologiche e criptovalute, portando a un sostanziale sostegno finanziario per la campagna di Trump.

