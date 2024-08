Le reazioni contrastanti di Wall Street ai risultati del secondo trimestre di IBM: continuare a trattenere o incassare?

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) ha svelato i suoi utili del secondo trimestre del 2024 dopo la chiusura dei mercati mercoledì. Gli utili hanno superato le aspettative di Wall Street, suscitando tuttavia reazioni contrastanti da parte degli analisti.

Utili e prospettive del secondo trimestre di IBM

L’EPS GAAP del secondo trimestre di IBM si è attestato a 1,99 dollari, superando le aspettative di 0,19 dollari, indicativo della gestione dei costi e dell’efficienza operativa dell’azienda.

I ricavi totali del trimestre hanno raggiunto i 15,8 miliardi di dollari, il che rappresenta un aumento anno su anno dell’1,9% e un battito di 180 milioni di dollari rispetto alle aspettative degli analisti.

Questo aumento dei ricavi è stato supportato da una notevole crescita delle vendite di software, che sono state dichiarate pari a 6,74 miliardi di dollari, un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

La crescita di questo segmento è principalmente guidata dalle ottime prestazioni delle piattaforme di elaborazione delle transazioni, che dimostrano la solida posizione di IBM nelle aree tecnologiche ad alta domanda.

Al contrario, i ricavi delle consulenze sono leggermente diminuiti, attestandosi a 5,18 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle aspettative. Tuttavia, è stato osservato che le prenotazioni per consulenze sono rimaste consistenti, suggerendo un potenziale di crescita futura dei ricavi.

Il segmento delle infrastrutture ha registrato ricavi pari a 3,65 miliardi di dollari, riflettendo una crescita modesta e dimostrando resilienza nei settori legacy di IBM.

In termini di margini di profitto, il margine di profitto lordo secondo GAAP è stato del 56,8%, con un miglioramento di 180 punti base, mentre il margine di profitto operativo (non GAAP) è stato ancora più elevato, pari al 57,8%, in aumento di 190 punti base.

Anche il flusso di cassa libero ha mostrato uno slancio positivo, con la società che ha riportato un flusso di cassa libero di 2,6 miliardi di dollari per il trimestre, segnando un aumento di 0,5 miliardi di dollari anno su anno.

Questo aumento è fondamentale in quanto supporta gli investimenti strategici di IBM e i rendimenti degli azionisti sotto forma di dividendi.

Sul fronte operativo, il CEO Arvind Krishna ha sottolineato il ruolo dell’intelligenza artificiale aziendale e il crescente portafoglio di attività di IBM nell’intelligenza artificiale generativa, che ora si è espanso fino a superare i due miliardi di dollari.

Questa impennata è attribuita al lancio di WatsonX un anno fa, segnalando la spinta aggressiva di IBM verso soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le previsioni future, il management IBM ha aumentato le aspettative per il flusso di cassa disponibile per l’intero anno a oltre 12 miliardi di dollari, sostenuto dalle prestazioni del primo semestre e dalle efficienze operative.

Le aspettative di crescita dei ricavi sono state mantenute, allineandosi al modello mid-single digit di IBM in termini di valuta costante, anche se si prevede che i tassi di cambio rappresenteranno un ostacolo di uno o due punti.

Reazioni contrastanti da parte degli analisti

Nonostante questi dati robusti, i sentimenti tra gli analisti rimangono divisi. Wamsi Mohan della Bank of America ha riconosciuto un trimestre “misto”, evidenziando una sovraperformance nel software e nelle infrastrutture e una sottoperformance nella consulenza.

Mohan ha ribadito una valutazione di acquisto con un obiettivo di prezzo di $ 209.

Allo stesso modo, Erik Woodring di Morgan Stanley ha descritto il trimestre come solido in apparenza, ma ha espresso preoccupazione per la sottoperformance dei vettori di crescita di IBM come RedHat e Consulting.

Woodring ha mantenuto un rating di pari peso con un obiettivo di prezzo di $ 182.

Anche l’analista di Jefferies Brent Thill ha notato la natura mista dei risultati, dove i settori del software ad alto margine hanno sovraperformato ma sono stati compensati da segmenti di attività di consulenza più deboli. Thill ha modificato il suo obiettivo di prezzo a $ 200, mantenendo il rating Hold.

Il 9 luglio gli analisti di Goldman Sachs hanno commentato il “convincente profilo rischio-rendimento” di IBM, osservando che il settore si trova ad affrontare una correzione ciclica influenzata dai vincoli di spesa IT e da uno spostamento verso spese in conto capitale focalizzate sull’intelligenza artificiale.

L’azienda mantiene un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 200 dollari su IBM, riflettendo la fiducia nei suoi fondamentali a lungo termine nel contesto delle sfide attuali.

Le manovre strategiche di IBM

Sul fronte strategico, IBM continua a compiere passi significativi, come l’acquisizione di HashiCorp, volta a migliorare le proprie capacità nella tecnologia di automazione delle infrastrutture multi-cloud.

Questa acquisizione, tuttavia, è sotto esame antitrust, a dimostrazione del complesso panorama normativo in cui si muove IBM.

La leadership dell’azienda, sotto la guida del CEO Arvind Krishna, è stata fondamentale nel guidare IBM attraverso questi tempi turbolenti. L’attenzione di Krishna sul cloud ibrido e sull’intelligenza artificiale è stata determinante nella strategia di IBM.

Nel contesto più ampio, l’avventura di IBM nel campo dell’informatica quantistica e le sue implicazioni per la crescita futura non possono essere trascurate.

Gli sviluppi di IBM in questo settore suggeriscono un potenziale per sostanziali flussi di entrate derivanti dalle nuove tecnologie, sebbene le applicazioni pratiche e i contributi in termini di entrate dell’informatica quantistica rimangano in fasi nascenti.

Ora, vediamo cosa hanno da dire i grafici sulla traiettoria del prezzo del titolo e se le attuali condizioni di mercato e le iniziative strategiche di IBM si allineano per formare una tesi di investimento convincente.

Conferma rialzista solo sopra i 200 dollari

Dopo essere rimaste all’interno di un range ristretto tra i 120 e i 140 dollari per quasi quattro anni, le azioni IBM hanno finalmente superato tale intervallo alla fine del 2024.

Da allora è rimasto in una tendenza rialzista nelle classifiche a lungo termine, nonostante il calo registrato ad aprile dopo aver riportato i dati del primo trimestre.

Grafico IBM di TradingView

Il titolo è attualmente scambiato vicino ai massimi pluriennali raggiunti nel marzo di quest’anno. Dopo il movimento rialzista di oggi, lo slancio rialzista a breve termine rimane forte. Tuttavia, si può assistere ancora una volta alla vendita una volta che il titolo si avvicina alla soglia dei $ 200.

Pertanto, i rialzisti che desiderano aprire nuove posizioni long devono solo avviare una piccola posizione ai livelli attuali e aggiungerne altre alla loro posizione se il titolo registra una chiusura giornaliera superiore a 199 dollari.

I trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo devono astenersi dallo shortare il titolo ai livelli attuali e devono attendere che emerga la debolezza. Se dopo la mossa di oggi, il titolo non riuscisse a superare i 200 dollari nei prossimi giorni, ciò indicherà debolezza.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.