Il token GALA rimbalza mentre la quota associativa Gala Gold sale a $ 100

Il token GALA ha mostrato un notevole rimbalzo dopo un calo significativo durante la scorsa settimana. Il token web3 è aumentato del 3,21% nelle ultime 24 ore a 0,02333 dollari.

Questo rimbalzo coincide con l’annuncio di Gala Games di aumentare la quota di iscrizione a Gala Gold a $ 100 e con l’aggiornamento della sicurezza di GalaChain.

L’aumento del costo dell’abbonamento Gala Gold ha lo scopo di preservare l’esclusività della comunità VIP, riflettendo la strategia di Gala di premiare i suoi membri più devoti.

Aumento della quota associativa al Gala Gold

Gala Games, nota per il suo robusto ecosistema che comprende giochi, musica e film, ha annunciato un aumento della quota associativa Gala Gold da $ 50 a $ 100.

Questo club VIP, originariamente al prezzo di $ 10, offre ai membri l’accesso a vita a una serie di vantaggi esclusivi. L’aumento del costo di adesione è una decisione strategica per mantenere l’esclusività e la qualità della community.

Gala Gold è stato creato per distinguere i membri più devoti dagli utenti occasionali. L’appartenenza garantisce un gruppo curato di persone profondamente impegnate nell’ecosistema Gala.

I membri del club beneficiano di canali Discord esclusivi per annunci, anteprime, discussioni ed eventi.

I membri Gala Gold godono inoltre di interazioni dirette con i leader aziendali e di accesso anticipato alle informazioni, spesso ottenendo approfondimenti prima che vengano condivisi pubblicamente.

Il club promuove una comunità affiatata che influenza in modo significativo la direzione e il miglioramento delle offerte di Gala.

Inoltre, i membri del club VIP ricevono periodicamente NFT gratuiti, che possono includere oggetti di gioco e risorse digitali uniche, migliorando la loro esperienza complessiva.

Questi sconti si basano sulle istantanee dei membri attuali, garantendo che solo coloro che hanno pagato la quota associativa entro la data dell’istantanea possano beneficiare di questi articoli esclusivi.

Aggiornamento del prodotto GalaSwap

Oltre all’incremento della quota di iscrizione Gala Gold, GalaChain ha annunciato un aggiornamento cruciale all’API GalaSwap, in vigore dal 1 agosto 2024.

Questo aggiornamento standardizza il processo di firma per le operazioni API, accettando solo una firma specifica per ogni determinata operazione.

Gli utenti API devono aggiornare il proprio codice di firma per generare la firma appena accettata, poiché in caso contrario si verificheranno errori come “Il valore S è troppo alto”.

Sebbene l’aggiornamento della sicurezza arrivi due mesi dopo che una violazione della sicurezza ha comportato il conio e la vendita non autorizzati di token GALA per un valore di 23 milioni di dollari, non è una risposta ad alcuna vulnerabilità attuale. È solo una misura per rafforzare la sicurezza di GalaChain.

Gli utenti sono stati invitati a consultare la documentazione aggiornata dell’API GalaSwap e ad assicurarsi che i loro sistemi siano conformi ai nuovi requisiti.

Inoltre, il team di supporto è disponibile per assistere gli utenti durante la transizione, garantendo un processo di aggiornamento fluido e sicuro.

Mentre gli ecosistemi Gala Game e GalaChain continuano ad evolversi, tutti gli occhi sono puntati sul token GALA, soprattutto durante la sua ripresa.

In particolare, anche il volume degli scambi 24 ore su 24 è in aumento con un aumento del 27,61% a 61,99 milioni di dollari, segnalando un crescente interesse per il token mentre si riprende dal calo settimanale.

