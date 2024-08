Il Pakistan è saldamente nella trappola del debito cinese mentre il ministro chiede una rinegoziazione del debito energetico

Il Pakistan, un paese economicamente difficile, si ritrova intrappolato nella precaria rete del debito. Con un rapporto debito/PIL del 71%, l’economia del Pakistan è piuttosto fragile. Il paese sta attualmente cercando di trovare un modo per gestire il proprio debito energetico.

Questo debito è stato originariamente preso dai cinesi per lo sviluppo del “Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC)”. Come ha riconosciuto il Primo Ministro Shahbaz Sharif al World Economic Forum, questa trappola del debito è ora diventata la “trappola mortale” del Pakistan.

Gli sforzi costanti da parte dei funzionari per riprogrammare i prestiti hanno solo portato a rinviare l’inevitabile. Il Pakistan sta cercando di sfuggire all’inevitabile?

In un recente sviluppo, il ministro federale delle finanze del Pakistan, Mohammad Aurangzeb, è in visita in Cina per una visita di tre giorni per richiedere la riprogrammazione di 15 miliardi di dollari di prestiti energetici. Il paese è disperato per spingere il barattolo più in là.

Il Ministero delle Finanze ha rivelato l’intenzione di formare un gruppo di lavoro congiunto tra Pakistan e Cina per semplificare il processo di riprogrammazione.

I colloqui non si limiteranno solo alle preoccupazioni relative al debito circolare energetico della Cina, pari a 500 miliardi di PKR, ma riguarderanno anche le iniziative attuali e i progressi sul CPEC e altri progetti comuni.

Una guerra contro i produttori indipendenti di energia in patria

La Cina possiede alcune delle centrali elettriche attualmente operative in Pakistan. Queste centrali elettriche sono state poste in condizioni che ora stanno danneggiando il Pakistan. I pagamenti in termini di capacità, che vengono pagati ai proprietari delle centrali elettriche quando il governo non preleva loro l’elettricità, sono diventati una controversia ultimamente.

Il dottor Gohar Ejaz, ex ministro del Commercio ad interim, ha dichiarato che la Federazione delle Camere di Commercio e dell’Industria del Pakistan (FPCCI) presenterà una petizione formale per contestare gli accordi con i Produttori Indipendenti di Energia (IPP) presso la Corte Suprema.

Mentre condivideva i dati della NEPRA, il dottor Ejaz ha pubblicato su X.

Il dottor Ejaz ha avvertito che il Pakistan deve liberarsi dal ciclo di ripetere gli stessi errori ancora una volta e di facilitare una nicchia di investitori a trarre profitto senza contribuire.

Il dottor Ejaz ha avvertito che il Pakistan deve liberarsi dal ciclo di ripetere gli stessi errori ancora una volta e di facilitare una nicchia di investitori a trarre profitto senza contribuire.

“Questo sfruttamento deve finire”, ha concluso.

C’è una via d’uscita?

Le complessità dell’attuale situazione debitoria del Pakistan mettono in luce la cruda realtà: anche se questo oltraggio farà rumore a livello nazionale, probabilmente non riuscirà a scuotere la determinazione della Cina.

Questa posizione potrebbe esercitare pressioni sugli enti locali affinché accettino i sentimenti pubblici, ma dovrà affrontare ostacoli nel caso degli IPP sostenuti dalla Cina. La grande domanda è: il Pakistan esercita un’influenza adeguata per rinegoziare gli accordi con la Cina?

Forse no.

Protetti da accordi internazionali e garanzie sovrane, questi contratti sono difficili da annullare attraverso un ordine esecutivo.

Anche se la Corte Suprema può facilmente annullare questi contratti, sarà difficile affrontare le ripercussioni se la questione dovesse finire davanti ai tribunali internazionali. Ciò significa sostanzialmente che, a prescindere da quanto rumore faccia il Pakistan, la Cina non dovrà muoversi.

La situazione è allarmante e mostra quanto sia grave la trappola del debito in cui si trova il Pakistan. Il paese ha recentemente firmato un accordo a livello di personale con il FMI per ulteriori aiuti, ma la società sembra affondare sempre più in profondità poiché questi prestiti diventano impossibili da ripagare.

