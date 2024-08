Il Qatar si appresta a introdurre un quadro crittografico entro la fine dell’anno per riconoscere legalmente le risorse digitali

Il Qatar è sul punto di implementare un quadro completo per il riconoscimento delle risorse digitali, segnando un passo significativo verso il rafforzamento dell’economia digitale della nazione. Questa iniziativa mira a creare una struttura legale per le risorse digitali, compresi titoli, strumenti del mercato dei capitali di debito, investimenti e sukuk.

Qatar Financial Centre: alla guida della strategia di tokenizzazione

Henk Jan Hoogendoorn, capo del settore dei servizi finanziari presso il Qatar Financial Center (QFC), ha confermato che il Qatar si sta avvicinando al completamento del suo quadro per la tokenizzazione di vari asset del mondo reale.

Questo sviluppo fa parte della più ampia strategia del Paese per integrare le risorse digitali nel suo ecosistema finanziario, che dovrebbe essere finalizzata e attuata entro il quarto trimestre di quest’anno.

Digital Assets Lab: un hub per l’innovazione e la ricerca

Il QFC ha lanciato un Digital Assets Lab per promuovere l’innovazione e la ricerca nei settori finanziario e delle risorse digitali. Questa iniziativa sostiene la strategia Fintech del Qatar e gli sforzi della banca centrale per abbracciare le nuove tecnologie.

Il laboratorio funge da piattaforma collaborativa in cui startup, aziende e ricercatori possono sviluppare e testare soluzioni innovative per risorse digitali e blockchain. Il suo obiettivo è posizionare il Qatar come leader globale nell’innovazione digitale promuovendo l’uso delle tecnologie emergenti in vari settori.

Rivedere la regolamentazione delle criptovalute: un cambiamento di posizione

Nel 2018, il Qatar ha imposto un divieto al commercio di Bitcoin. Gli ultimi anni hanno visto un cambiamento nella posizione del paese nei confronti delle criptovalute. L’anno scorso, i regolatori finanziari hanno proposto un quadro per regolamentare i token di investimento sostenuti da beni materiali, indicando un ingresso cauto ma deliberato nel mercato delle criptovalute. Questa mossa segue iniziative simili da parte di paesi vicini come gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein.

L’Autorità di regolamentazione QFC (QFCRA) e l’Autorità QFC (QFCA) hanno collaborato per sviluppare questo quadro per le risorse digitali. Questa iniziativa mira a migliorare la strategia di economia digitale del Qatar e a consolidare lo status del QFC come principale centro finanziario e commerciale nel Medio Oriente.

Per garantire la praticità del quadro e l’allineamento con il settore, è stato sollecitato il feedback di professionisti e imprese, con scadenza per i commenti fissata al 2 gennaio 2024.

L’iniziativa sulla valuta digitale della banca centrale

Oltre al quadro normativo sugli asset digitali, la banca centrale del Qatar ha gettato le basi per la sua valuta digitale. La fondazione di questa valuta digitale è stata completata a giugno e la banca centrale è ora pronta a testarla. Questa iniziativa prevede lo sfruttamento della tecnologia avanzata per gestire pagamenti di grandi dimensioni, con l’intenzione di collaborare con banche sia locali che internazionali per perfezionare il sistema.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.