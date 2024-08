Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Ola Electric si sta preparando a entrare nel mercato pubblico con quella che sarà la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) del 2024.

Il produttore di scooter elettrici, che dovrebbe debuttare sulla Borsa indiana questo giovedì, sta facendo scalpore con una valutazione di 734 milioni di dollari.

L’IPO vedrà Ola Electric offrire azioni a 72-76 INR (da 0,86 a 0,91 $), con uno sconto speciale fino a 7 INR per i dipendenti idonei.

Essendo una società sostenuta da Softbank, la mossa di Ola Electric ha già attirato una notevole attenzione da parte dei pesi massimi della finanza globale come Fidelity e Nomura. Ciò sottolinea il crescente interesse internazionale per il settore indiano dei veicoli elettrici (EV), in rapida crescita.

Il panorama delle IPO in India

L’IPO di Ola Electric non è solo un evento fondamentale per l’azienda, ma anche un segnale significativo nei robusti mercati dei capitali indiani.

Il panorama delle IPO del Paese è stato eccezionalmente vivace nel 2024, riflettendo una tendenza più ampia di fiducia degli investitori e dinamismo del mercato.

Solo quest’anno, l’India ha visto oltre 150 aziende quotarsi in borsa, raccogliendo circa 5 miliardi di dollari. Ciò è in netto contrasto con i 2,5 miliardi di dollari raccolti nello stesso periodo dell’anno scorso.

Recenti IPO di alto profilo includono Bharti Hexacom e Aadhar Housing Finance, che hanno raccolto rispettivamente 511 milioni di dollari e 358 milioni di dollari.

Anche Go Digit General Insurance ha fatto notizia assicurandosi 312 milioni di dollari con la sua IPO a maggio.

Questa serie di offerte pubbliche di successo evidenzia il fiorente potenziale del mercato indiano, soprattutto nel settore delle tecnologie verdi.

Posizione di mercato di Ola Electric

Nonostante una riduzione della sua valutazione da 5,4 miliardi di dollari durante l’ultimo round di finanziamento guidato da Temasek con sede a Singapore a settembre, l’IPO di Ola Electric la posiziona ancora come uno dei principali attori nel settore indiano dei veicoli elettrici.

La società avrà un valore di circa 4 miliardi di dollari, a testimonianza del suo ruolo chiave nella rivoluzione energetica pulita del paese.

Il presidente di Ola Electric, Bhavish Aggarwal, ha sottolineato la missione dell’azienda di trasformare l’India in un hub globale di veicoli elettrici, in linea con la visione del Primo Ministro Narendra Modi per l’energia sostenibile.

Sebbene Ola abbia recentemente modificato le sue previsioni di vendita, rimane una forza dominante nel mercato indiano degli scooter elettrici, con una quota di mercato significativa del 46%.

Tuttavia, il titolo di maggiore IPO dell’anno di Ola Electric potrebbe essere di breve durata.

Hyundai Motor India è pronta a entrare nel mercato azionario indiano con una IPO potenzialmente massiccia da 3 miliardi di dollari.

Si prevede che l’imminente quotazione alla Borsa di Mumbai eleverà sia il profilo di Hyundai che la statura complessiva del settore automobilistico indiano.

Mentre il panorama delle IPO in India continua ad evolversi, il debutto pubblico di Ola Electric sarà un test fondamentale per valutare il sentimento degli investitori nei confronti del settore delle tecnologie verdi del paese.

Il successo di questa offerta potrebbe aprire la strada a maggiori investimenti nel trasporto sostenibile e stabilire un punto di riferimento per le future IPO nel settore.

Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio la risposta del mercato all’IPO di Ola Electric e le sue implicazioni per il più ampio settore dei veicoli elettrici.

Con l’imminente ingresso di Hyundai nel mercato, i riflettori sulle IPO indiane non potranno che intensificarsi, segnalando un anno entusiasmante sia per gli investitori che per l’industria automobilistica.

