Gli investitori AMD anticipano aggiornamenti chiave sulla nuova linea di GPU prima degli utili del secondo trimestre

Mentre Advanced Micro Devices Inc. (AMD) si prepara ad annunciare i suoi utili del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato oggi, gli analisti prevedono un fatturato trimestrale di 5,74 miliardi di dollari.

Questa crescita è in gran parte attribuita alla forte performance dell’azienda nel mercato dei chip AI e nel segmento dei data center.

Tuttavia, gli investitori sono particolarmente concentrati sugli aggiornamenti riguardanti la nuova linea di GPU di AMD.

Riflettori puntati sulla nuova linea di GPU di AMD

Sebbene la crescita di AMD si estenda su più segmenti di business, la divisione delle infrastrutture AI sta catturando un notevole interesse da parte degli investitori.

La serie MI300X, utilizzata da grandi aziende come Microsoft, Meta e Oracle per la formazione sull’intelligenza artificiale, ha attirato l’attenzione nonostante non sia stata ampiamente riconosciuta come l’H100 di Nvidia.

Le GPU di AMD offrono un costo totale di proprietà inferiore, rendendole un’opzione interessante per le aziende che desiderano ridurre i costi senza compromettere la potenza di elaborazione.

Abbinate ai processori EPYC, AMD afferma che le sue soluzioni possono ridurre la spesa per l’intelligenza artificiale di circa il 45% fornendo prestazioni di calcolo equivalenti alle migliori alternative.

Guardando al futuro, AMD prevede di continuare ad espandere la propria linea di GPU con l’MI325 e l’MI350 nei prossimi due anni, e si prevede che l’MI350 competerà direttamente con il Blackwell 200 di Nvidia. Naturalmente, gli investitori sono ansiosi di sapere se l’azienda è sulla buona strada per questi obiettivi. lanci.

La società sta inoltre sviluppando l’MI400 per una versione nel 2026, indicando una strategia lungimirante che rassicura gli investitori sui piani a lungo termine di AMD.

La volatilità del mercato offre opportunità di acquisto?

La recente volatilità del mercato e la flessione dei titoli tecnologici hanno posizionato AMD a un prezzo interessante.

Gli analisti di Barclays notano che AMD ha ripercorso tutti i suoi guadagni di performance per l’anno, con il titolo in calo di un significativo 38% rispetto ai massimi recenti. Questa correzione, sostengono, potrebbe rappresentare un punto di ingresso privilegiato per gli investitori.

“AMD ha registrato un ritorno di tutti i guadagni di performance nel corso dell’anno poiché gli investitori sembrano essere più selettivi con le esposizioni all’IA e allinearsi con nomi più ciclici/SMID”, hanno osservato gli analisti di Barclays. Ritengono che la correzione si sia estesa eccessivamente, rendendo il titolo un acquisto interessante.

“Se lo scorso dicembre ci avessero detto che AMD aveva più di 4 miliardi di dollari nel suo portafoglio, saremmo rimasti scioccati”, hanno detto gli analisti di Barclays, riferendosi ai ricavi della linea di GPU MI300.

Nonostante i vincoli della catena di approvvigionamento, si prevede che questa serie frutterà quasi 5 miliardi di dollari quest’anno. Guardando al futuro, si prevede che la stessa linea di GPU genererà 9 miliardi di dollari di entrate entro il 2025. Tuttavia, saranno le prossime linee di GPU che probabilmente determineranno ulteriori aumenti dei prezzi delle azioni nei prossimi mesi.

Gli investitori possono trarre conforto dalla solida base di ricavi fornita dalle GPU MI300 di AMD, rafforzata dal potenziale dell’MI325 e dell’MI350. Questi sviluppi suggeriscono un futuro promettente per le azioni AMD, in particolare al suo prezzo attuale.

Mentre AMD si prepara a pubblicare i suoi utili del secondo trimestre, tutti gli occhi saranno puntati sulle intuizioni del management riguardo alla nuova linea di GPU e sulla strategia dell’azienda per trarre vantaggio dal crescente mercato dell’intelligenza artificiale.

L’attesa che circonda questi aggiornamenti sottolinea l’importanza degli sforzi innovativi e della pianificazione strategica di AMD per mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.