Il mercato degli agricoltori di Sprouts aumenta del 15% sui risultati e sugli aggiornamenti del secondo trimestre: dovresti acquistare?

Sprouts Farmers Market Inc. (NASDAQ:SFM) ha visto oggi il suo titolo salire del 15%, sostenuto dai risultati stellari del secondo trimestre e da una serie di aggiornamenti degli analisti.

Il 30 luglio, Wells Fargo ha aggiornato le azioni di SFM da Sottopeso a Equal Weight, alzando anche l’obiettivo di prezzo da $ 62 a $ 90.

Questo aggiornamento riflette una significativa rivalutazione della posizione di mercato e del potenziale futuro di Sprouts, guidata da quella che Wells Fargo ha definito “la migliore prova finora” del turnaround dell’azienda.

Allo stesso modo, BMO Capital Markets ha rivisto drasticamente le sue prospettive, migliorando SFM da Underperform a Market Perform e più che raddoppiando il target di prezzo da $ 40 a $ 102.

Gli analisti di BMO hanno evidenziato le forti vendite nello stesso negozio e la resilienza dell’azienda contro le pressioni della concorrenza come fattori chiave del loro miglioramento della posizione.

In aggiunta a questa prospettiva positiva, Deutsche Bank ha aumentato il prezzo target del 17% a 89 dollari, mentre Bank of America Securities ha aggiustato il proprio target al rialzo del 19% a 100 dollari.

Queste revisioni sono state motivate dal superamento delle aspettative del secondo trimestre da parte di Sprouts, che ha stabilito nuovi parametri di riferimento per la salute finanziaria dell’azienda e le prestazioni del mercato.

Panoramica degli utili del secondo trimestre

Sprouts Farmers Market ha riportato ieri i risultati del secondo trimestre, superando le aspettative di Wall Street su più fronti. La società ha registrato un EPS non GAAP di 0,94 dollari, che ha battuto la stima di consenso di 0,16 dollari.

I ricavi totali del trimestre hanno raggiunto 1,89 miliardi di dollari, segnando un aumento dell’11,8% su base annua e superando le previsioni di 60 milioni di dollari.

Un punto saliente del rapporto sugli utili è stata la crescita comparabile delle vendite nei negozi del 6,7%, ben al di sopra delle precedenti proiezioni dell’azienda del 3%-4%.

Salute finanziaria e proiezioni future

I robusti risultati del secondo trimestre hanno portato Sprouts ad aumentare le previsioni per l’anno fiscale 24, prevedendo ora una crescita delle vendite nette tra il 9% e il 10% e una crescita comparabile delle vendite in negozio tra il 4% e il 5%.

L’obiettivo dell’EBIT rettificato è compreso tra 445 e 455 milioni di dollari, con un utile per azione rettificato previsto tra 3,29 e 3,37 dollari.

Queste proiezioni rappresentano una significativa revisione al rialzo rispetto alle previsioni precedenti, suggerendo fiducia in una crescita e una redditività sostenute.

Inoltre, Sprouts ha chiuso il trimestre con un bilancio solido, che comprende 177 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti e un saldo pari a zero sulla sua linea di credito rotativa di 700 milioni di dollari, a seguito di un rimborso volontario di 125 milioni di dollari.



Questa disciplina finanziaria è ulteriormente evidenziata dalla gestione proattiva della struttura del capitale da parte della società, compreso un nuovo programma di riacquisto di azioni da 600 milioni di dollari che sottolinea il suo impegno a favore del valore per gli azionisti.

Iniziative strategiche e piani di espansione

Alla base del successo finanziario di Sprouts ci sono iniziative strategiche volte ad espandere la sua presenza sul mercato e migliorare l’efficienza operativa.

L’azienda ha continuato la sua aggressiva espansione dei negozi, con l’intenzione di aprire circa 35 nuovi negozi nel 2024.

Questa espansione è supportata da una rete di centri di distribuzione del fresco, volti a mantenere elevata la qualità e la disponibilità del prodotto, fondamentale per sostenere la crescita nei mercati competitivi.

Mentre passiamo da un’analisi fondamentale dei recenti trionfi e del potenziale futuro di Sprouts Farmers Market, è fondamentale ora approfondire ciò che suggeriscono i grafici tecnici sulla futura traiettoria dei prezzi del titolo.

Questa analisi ci aiuterà a capire se l’attuale entusiasmo del mercato è solo l’inizio di una tendenza al rialzo a lungo termine o se la cautela dovrebbe mitigare le aspettative degli investitori.

Acquistare sul ritracciamento?

Le azioni di Sprouts hanno visto un viaggio senza precedenti, soprattutto per un titolo al dettaglio, dall’ottobre 2022, avendo quadruplicato il prezzo da allora. Il titolo sta mostrando un enorme slancio rialzista in tutti gli intervalli di tempo.

Grafico SFM di TradingView

Tuttavia, nonostante ciò, gli investitori ottimisti sulle prospettive della società devono evitare di acquistare le azioni dopo l’impennata di oggi.

Idealmente, dovrebbero attendere che il titolo ritraccia un po’ e acquistarlo più vicino ai livelli di $ 90. Il livello di 83,4 dollari, che in precedenza ha agito da resistenza, ora fungerà da supporto per il titolo.

Considerando il forte slancio rialzista, i trader che hanno una visione ribassista del titolo devono astenersi completamente dallo shortarlo ai livelli attuali.

A meno che il titolo non chiuda sotto gli 83,4 dollari, qualsiasi ritracciamento verrà considerato dai rialzisti un’opportunità di acquisto.