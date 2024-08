Le azioni ASML sono da acquistare dopo l’aggiornamento di Barclays e il nuovo obiettivo di prezzo di $ 1.243?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) ha recentemente ricevuto un significativo appoggio da Barclays, con un upgrade a Overweight da Equal Weight e un obiettivo di prezzo rivisto di 1.243 dollari, in aumento da 1.005 dollari.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questo aumento del 24% segue un periodo difficile per ASML, caratterizzato da un calo del 20% rispetto al recente picco in un contesto di turbolenze di mercato più ampie e preoccupazioni specifiche sui rischi legati alla Cina e sui rendimenti degli investimenti in AI.

Nonostante questi ostacoli, Barclays vede il recente declino come un momento opportuno per investire in quella che considera una delle aziende di altissima qualità su scala globale.

Approfondimenti degli analisti

Copy link to section

L’ottimismo di Barclays deriva in parte dalle sue proiezioni di crescita robusta per ASML, che prevede una crescita del 27% nel 2025 e del 15% nel 2026.

Questa prospettiva è alimentata dalla prevista domanda di tecnologie avanzate dei semiconduttori, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale, che si ritiene possa smorzare la ciclicità tradizionalmente osservata nella domanda tecnologica all’avanguardia.

Simon Coles di Barclays ha evidenziato un previsto miglioramento degli ordini per le macchine di litografia a raggi ultravioletti estremi (EUV) di ASML, nonostante le incombenti notizie negative dalla Cina che potrebbero avere un impatto sul settore dei beni strumentali per semiconduttori a livello globale.

Panoramica degli utili del secondo trimestre

Copy link to section

La performance finanziaria di ASML nel secondo trimestre del 2024 ha mostrato risultati contrastanti. Mentre i ricavi della società sono diminuiti del 9,5% su base annua a 6,24 miliardi di euro, le sue prenotazioni nette sono aumentate in modo significativo.

Le prenotazioni totali per il trimestre hanno raggiunto i 5,57 miliardi di euro, con un aumento sequenziale del 54%, con le sole prenotazioni di macchine EUV che rappresentano 2,5 miliardi di euro.

Dinamiche di mercato e impatti geopolitici

Copy link to section

Il mercato più ampio dei semiconduttori ha dovuto affrontare una notevole volatilità, esacerbata dalle tensioni geopolitiche e dai controlli sulle esportazioni statunitensi, in particolare per quanto riguarda la Cina.

ASML, poiché una parte significativa delle sue vendite dipende dalla Cina (49% delle vendite totali di sistemi nel secondo trimestre), si trova ad affrontare rischi maggiori derivanti da queste tensioni.

Le attuali incertezze commerciali tra Stati Uniti e Cina rappresentano minacce sostanziali per le operazioni di ASML, con un potenziale impatto sui futuri flussi di entrate provenienti da uno dei suoi mercati più grandi.

Salute fondamentale delle imprese

Copy link to section

Fondamentalmente, ASML continua a mostrare forza attraverso la sua leadership tecnologica nei sistemi di litografia, cruciali per la produzione dei semiconduttori più avanzati.

L’enfasi strategica dell’azienda sulla tecnologia EUV e il suo ruolo nel guidare la fabbricazione di semiconduttori di prossima generazione la posizionano bene all’interno del settore.

Guardando al futuro, ASML ha previsto vendite per il terzo trimestre comprese tra 6,7 e 7,3 miliardi di euro, riflettendo un cauto ottimismo in un contesto di incertezza del mercato.

L’azienda prevede vendite nette totali simili per il 2024 rispetto all’anno precedente ma con un margine lordo leggermente inferiore.

Passando dall’esame dei fondamentali, della posizione di mercato e delle recenti prestazioni finanziarie di ASML, diventa evidente che, sebbene la società si trovi ad affrontare notevoli sfide, in particolare derivanti dai rischi geopolitici e dalle dinamiche di mercato, i suoi punti di forza del core business e le prospettive di crescita rimangono solidi.

Ora, approfondiamo l’analisi tecnica per discernere ulteriormente la traiettoria del prezzo delle azioni di ASML e valutare se le attuali condizioni di mercato giustificano veramente un acquisto ottimistico del rating dopo l’aggiornamento ottimistico di Barclays.

La tendenza rialzista a lungo termine rimane intatta

Copy link to section

Sebbene le azioni ASML siano scese di oltre il 20% rispetto al picco raggiunto all’inizio di questo mese, continuano a rimanere in un trend rialzista a lungo termine, come si può vedere dai grafici. Il titolo è più che raddoppiato rispetto ai minimi di ottobre 2022 di 364 dollari e recentemente ha trovato nuovamente supporto vicino al suo supporto a medio termine a 850 dollari.

Grafico ASML di TradingView

Tenendo presente questo, i trader rialzisti a breve termine possono aprire nuove posizioni long ai livelli attuali con uno stop loss vicino a 848$. Gli investitori che continuano a rimanere rialzisti sul titolo devono mantenere uno stop loss più ampio sul supporto a lungo termine vicino a 696 dollari.

I trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo devono astenersi dallo shortare il titolo ai livelli attuali. Nuove posizioni corte dovrebbero essere prese in considerazione solo se il titolo presenta una chiusura giornaliera inferiore a $ 850.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.