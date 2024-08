Le migliori statistiche di Hamster Kombat prima del lancio dell’HMSTR

Hamster Kombat sarà sotto i riflettori poiché la rete tap-to-earn lancerà il suo attesissimo airdrop nelle prossime settimane. Se le cose andranno bene, la piattaforma avrà uno dei più grandi lanci quest’anno. Quindi, ecco alcune delle principali statistiche su Hamster prima del lancio.

Numero di utenti di Hamster Kombat

La statistica più importante di qualsiasi piattaforma di gioco è il numero di utenti registrati e attivi. Secondo gli sviluppatori di Hamster Kombat, la rete ha accumulato oltre 300 milioni di utenti da tutto il mondo. Si tratta di un numero enorme considerando che il mondo ha una popolazione di oltre 8 miliardi di utenti. È superiore alla popolazione della maggior parte dei paesi.

I numeri sono alti anche considerando che la piattaforma è stata lanciata a marzo. Al contrario, Pinterest, che esiste da oltre un decennio, conta 518 milioni di utenti.

Hamster Kombat è molto più grande di altre piattaforme tap-to-earn come Notcoin, TapSwap e Pixelverse che hanno 40 milioni, 66 milioni e 75 milioni di utenti. È anche più alto rispetto ai giochi Telegram come Catizen e Gamee.

Queste piattaforme sono cresciute così velocemente per tre ragioni principali. Innanzitutto, sfruttano l’infrastruttura di Telegram, il che significa che non è necessario installare un’applicazione per utilizzarli. In secondo luogo, Telegram ha oltre 950 milioni di utenti.

Infine, è cresciuto perché gli utenti sperano di incassare i propri token quando lancia il suo airdrop. Tuttavia, secondo il Libro bianco , il 60% del volume degli airdrop andrà ai giocatori, mentre il resto sarà destinato alla liquidità del mercato, alle partnership e alle sovvenzioni.

Utenti attivi giornalieri di Hamster Kombat

Non tutti i 300 milioni di utenti utilizzano la piattaforma Hamster Kombat ogni giorno. Tuttavia, la rete ha accumulato oltre 50 milioni di utenti attivi giornalieri, una cifra superiore a Truth Social di Trump e inferiore ai 70 milioni di Roblox.

Questi numeri sono anche molto più alti rispetto ad altre piattaforme di gioco un tempo popolari come Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, che hanno solo pochi utenti mensili.

Statistiche YouTube di Hamster Kombat

Nel frattempo, Hamster Kombat ha battuto il record degli abbonati YouTube in più rapida crescita. Ha accumulato oltre 34,4 milioni di abbonati in meno di due mesi.

Anche i suoi video sono molto popolari poiché hanno raccolto oltre 823 milioni di spettatori. I primi tre video più popolari hanno rispettivamente oltre 54 milioni, 31 milioni e 30 milioni di visualizzazioni.

Sono numeri spettacolari da quando Apple ha lanciato il suo canale nel 2005 e ha accumulato 19,2 milioni di abbonati e 1,1 miliardi di visualizzazioni. MKBHD, il famosissimo YouTuber tecnologico, ha oltre 19,2 milioni di abbonati.

Il canale YouTube di Hamster Kombat è diventato popolare perché gli utenti vengono pagati per iscriversi e guardare video.

Abbonati a Hamster Kombat X

Nel frattempo, Hamster Kombat ha anche guadagnato molti abbonati X, ex Twitter. Ha oltre 12,4 milioni di abbonati. Ciò lo rende più seguito di tutti gli altri progetti crittografici come Solana, Pi Network, Cardano e Toncoin.

Abbonati a Telegram

Hamster Kombat è anche uno dei giocatori più popolari nell’applicazione Telegram. Ha oltre 52 milioni di abbonati. Come in altre piattaforme di social media, la rete paga gli utenti per iscriversi alla sua applicazione Telegram.

Cap. di mercato HMSTR dopo il lancio

L’altra importante statistica di Hamster Kombat è la sua capitalizzazione di mercato al momento del lancio. Per ora, non essendo HMSTR quotato, non è possibile prevederne la valutazione e il prezzo dopo il lancio.

Tuttavia, ci sono altri modi per stimare la sua valutazione. Notcoin, la più grande rete tap-to-earn quotata in borsa, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 1,4 miliardi di dollari e conta oltre 40 milioni di utenti.

Hamster è anche una piattaforma più popolare e ha un numero di utenti sei volte superiore. Pertanto, sulla base di questi parametri, possiamo supporre che la capitalizzazione di mercato di Hamster sarà almeno 6 volte maggiore di quella di Notcoin. In questo caso, potrebbe ricevere una capitalizzazione di mercato di oltre 7 miliardi di dollari, il che la renderebbe la 17a criptovaluta più grande del mondo.

Qual è il futuro di Hamster Kombat?

Pertanto, la domanda è: quale sarà il futuro di Hamster Kombat? Sulla base dell’azione dei prezzi di altri token tap-to-earn come Notcoin e Pixelverse, ci sono possibilità che il prezzo del token HMSTR scenda dopo il lancio. Questi token sono scesi di oltre il 50% rispetto al punto più alto dal lancio.

L’altro rischio per Hamster Kombat e altre reti tap-to-earn è che il settore potrebbe trasformarsi in move-to-earn e play-to-earn. Piattaforme move-to-earn come StepN e Sweatcoin, che un tempo erano popolari, hanno recentemente perso quote di mercato e i loro token sono diminuiti.

Allo stesso modo, le reti play-to-earn come Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games e Axie Infinity (AXS) che hanno avuto un boom durante la pandemia hanno perso il loro splendore. La maggior parte di essi una volta valevano 5 miliardi di dollari e ora sono scesi sotto il miliardo di dollari.

La sfida è che l’ecosistema Hamster Kombat non avrà più domanda dopo che gli utenti avranno liquidato i token esistenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.