Meta pagherà 1,4 miliardi di dollari per risolvere la causa in Texas sull’uso improprio dei dati di riconoscimento facciale

Con una decisione storica, Meta Platforms, la società madre di Facebook, ha accettato di pagare 1,4 miliardi di dollari per risolvere una causa intentata dallo stato del Texas sull’uso non autorizzato di dati biometrici.

Questo accordo, approvato da un tribunale distrettuale dello stato del Texas nella contea di Harrison, è il più grande mai ottenuto da un’azione legale di un singolo stato.

Meta erogherà l’importo della liquidazione in cinque anni.

“Dopo aver perseguito vigorosamente la giustizia per i nostri cittadini i cui diritti alla privacy sono stati violati dall’uso del software di riconoscimento facciale da parte di Meta, sono orgoglioso di annunciare che abbiamo raggiunto il più grande accordo mai ottenuto da un’azione intentata da un singolo stato”, ha affermato il procuratore generale del Texas KenPaxton.

“Questo storico accordo dimostra il nostro impegno a opporci alle più grandi aziende tecnologiche del mondo e a ritenerle responsabili di aver infranto la legge e violato il diritto alla privacy dei texani. Qualsiasi abuso dei dati sensibili dei texani sarà affrontato con tutta la forza della legge.

Paxton si è costruito una reputazione per aver sfidato Big Tech in difesa dei diritti dei texani e ha anche intentato tre azioni legali contro Google per violazioni simili.

Un portavoce di Meta ha espresso soddisfazione per la risoluzione, affermando: “Siamo lieti di risolvere la questione e non vediamo l’ora di esplorare opportunità future per approfondire i nostri investimenti aziendali in Texas, incluso il potenziale sviluppo di data center”.

L’importo della transazione è più del doppio di quello pagato da Meta per risolvere una simile causa collettiva in Illinois nel 2021.

Facebook ha analizzato i volti nelle foto, compresi quelli di utenti non Facebook

La causa, intentata da Paxton nel febbraio 2022, accusava Facebook di utilizzare illegalmente i dati di riconoscimento facciale di milioni di residenti in Texas attraverso il suo ormai defunto strumento di tagging delle foto, “Tag Suggestions”. Introdotta nel 2011, questa funzionalità analizzava i volti nelle foto, compresi quelli di utenti non Facebook, e consigliava tag per le persone identificate dallo strumento.

Paxton ha affermato: “Meta ha attivato automaticamente questa funzione per tutti i texani senza spiegare come funzionasse. All’insaputa della maggior parte dei texani, per più di un decennio, Meta ha eseguito un software di riconoscimento facciale praticamente su ogni volto contenuto nelle fotografie caricate su Facebook, acquisendo record della geometria facciale delle persone raffigurate Meta lo ha fatto nonostante sapesse che CUBI vieta alle aziende di acquisire identificatori biometrici dei texani.

Mesi prima che la causa fosse intentata, Facebook aveva interrotto la funzione dopo aver risolto un’altra causa collettiva in Illinois per 650 milioni di dollari.

All’epoca Facebook si era anche impegnata a cancellare i dati raccolti da almeno 600 milioni di utenti che avevano preso parte al programma.

La causa del Texas è stata la prima causa importante intentata ai sensi della legge statale Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI), approvata nel 2009.

Il sostanziale accordo costituisce un precedente per future azioni legali in quest’area, riflettendo la gravità delle violazioni e la determinazione dello Stato a proteggere i diritti alla privacy dei suoi residenti.

Google deve affrontare sfide legali simili

Mentre Meta ha risolto la sua causa, Google continua ad affrontare battaglie legali.

Nell’ottobre 2022, Paxton ha intentato una causa contro Google, accusando la società di aver raccolto milioni di identificatori biometrici, comprese impronte vocali e registrazioni della geometria del volto, dai texani attraverso prodotti come Google Foto, Google Assistant e Nest Hub Max.

Inoltre, Paxton ha citato in giudizio Google nel gennaio 2022 per aver presumibilmente ingannato i consumatori del Texas monitorando i loro dati personali sulla posizione nonostante gli utenti credessero di aver disabilitato questa funzione.

L’accusa sostiene che Google abbia utilizzato i dati raccolti in modo ingannevole per promuovere annunci pubblicitari, ottenendo enormi profitti.

Poiché il panorama legale relativo alla privacy dei dati biometrici continua ad evolversi, questi casi evidenziano la crescente importanza di misure rigorose di protezione dei dati e la responsabilità dei giganti della tecnologia nella salvaguardia delle informazioni degli utenti.