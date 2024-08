Deutsche Bank ritiene che le azioni di Corning possano raggiungere i 46 dollari: conviene comprarle?

Deutsche Bank ha promosso Corning Inc. (NYSE: GLW) a Buy from Hold, con un nuovo obiettivo di prezzo di $ 46, il 31 luglio 2024. Questa revisione arriva sulla scia del rapporto sugli utili del secondo trimestre di Corning pubblicato il giorno prima.

Le opinioni degli analisti

L’ottimismo di Deutsche Bank è legato alla prevista crescita dell’EPS a due cifre nei prossimi anni, mettendo in luce in particolare il segmento ottico di Corning, che si prevede crescerà a un CAGR del 13% dal 2024 al 2027.

L’azienda attribuisce questa crescita a due fattori principali: la rapida adozione dei prodotti di connettività ottica di Corning per l’intelligenza artificiale generativa e un aumento delle attività dei vettori dopo un periodo di correzioni delle scorte.

In contrasto con le prospettive positive di Deutsche Bank, le precedenti valutazioni di altre società dipingevano un quadro variegato.

Il 13 giugno 2024, Morgan Stanley ha declassato Corning a Equal-weight da Overweight, ma ha aumentato il target di prezzo a $ 38, citando uno scenario rischio-rendimento equilibrato nonostante i potenziali vantaggi.

Hanno riconosciuto la potenziale crescita derivante dai miglioramenti dei fornitori di servizi previsti più avanti nel 2024 e dalle espansioni dei data center AI, ma hanno anche notato sfide come rischi valutari e preoccupazioni sulla valutazione.

Allo stesso modo, Mizuho Securities ha emesso un rating Neutrale con un obiettivo di prezzo di $ 36 il 7 maggio 2024, sottolineando i rischi valutari insoliti come una preoccupazione significativa.

La loro posizione cauta dipende dalla potenziale ripresa delle valute asiatiche e dalla capacità di Corning di gestire gli aumenti dei prezzi del vetro per display senza perdere quote di mercato.

Guadagni del secondo trimestre in dettaglio

La stessa performance del secondo trimestre di Corning è stata solida, con un EPS non GAAP di 0,47 dollari in linea con le aspettative e un fatturato di 3,6 miliardi di dollari, ovvero 20 milioni di dollari in più rispetto alle previsioni.

Le prospettive dell’azienda per il terzo trimestre suggeriscono che le vendite core raggiungeranno circa 3,7 miliardi di dollari, con una crescita dell’EPS superiore alle vendite, principalmente guidata dalla continua forte domanda per le sue soluzioni di connettività ottica rivolte all’intelligenza artificiale generativa.

Dal punto di vista finanziario, Corning appare solido. I risultati del secondo trimestre riflettono i progressi strategici nell’ambito del piano ‘Springboard’, che mira ad aggiungere più di 3 miliardi di dollari in vendite annualizzate con forti profitti incrementali e flussi di cassa nei prossimi tre anni.

Questi risultati sono stati supportati da nuovi accordi, come quello con Lumen Technologies, per riservare una significativa capacità in fibra per l’interconnessione di data center abilitati all’intelligenza artificiale.

Al centro della crescita di Corning c’è il segmento delle comunicazioni ottiche, che ha registrato una domanda sostanziale a causa della crescente necessità di espansioni dei data center e di soluzioni avanzate di connettività in fibra.

Questa domanda è ulteriormente catalizzata dal mercato guidato dall’intelligenza artificiale, dove i prodotti innovativi di Corning, come le soluzioni di cablaggio strutturato pre-connettorizzato e i cavi RocketRibbon, offrono vantaggi sostanziali in termini di tempi di installazione ed efficienza delle prestazioni.

Queste innovazioni non solo soddisfano gli attuali requisiti di alta densità dei moderni data center, ma posizionano anche Corning come attore chiave in un settore in rapida evoluzione.

In termini di valutazione, nonostante i recenti aumenti del prezzo delle azioni, che alcuni analisti attribuiscono alle dinamiche speculative della bolla dell’intelligenza artificiale, i parametri di valutazione a lungo termine di Corning rimangono ancorati alle sue prestazioni operative e alle strategie di espansione del mercato.

L’azienda è riuscita a mantenere un sano equilibrio tra crescita guidata dall’innovazione e prudenza finanziaria, garantendo robusti margini lordi ed efficienze operative.

Passando all’analisi tecnica del titolo Corning, miriamo a esaminare come questi solidi fondamentali si riflettono nella sua performance di mercato.

Questa analisi ci aiuterà a capire la traiettoria che le azioni di Corning potrebbero prendere nei prossimi mesi.

Martello rialzista sui grafici giornalieri

Dopo un sostanziale aumento del 50% quest’anno, ieri le azioni di Corning hanno registrato un forte calo quando la società ha reso noti i suoi utili del secondo trimestre.

Tuttavia, gli investitori rialzisti sul titolo non devono preoccuparsi perché il titolo ha concluso la giornata formando uno schema a martello sui grafici.



Un pattern grafico a martello assomiglia ad un martello con un corpo corto e uno stoppino inferiore lungo, che appare durante un trend al ribasso per suggerire una potenziale inversione o supporto, indicando che gli acquirenti stanno iniziando a superare i venditori.



Grafico GLW di TradingView

Tenendo conto di questo schema, gli investitori e i trader a breve termine che desiderano acquistare il titolo possono farlo ai livelli attuali vicino a 40 dollari con uno stop loss al di sotto del minimo di ieri a 37,5 dollari.

I trader che sono ribassisti sul titolo devono attendere che il titolo scenda al di sotto del minimo di ieri per avviare una posizione corta.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.