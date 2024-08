Mastercard balza dopo gli utili del secondo trimestre, la “finanza integrata” è il futuro?

Mastercard (NYSE:MA) ha appena annunciato i suoi utili del secondo trimestre e il titolo è cresciuto del 4% durante l’orario di negoziazione di oggi.

La società ha registrato un miglioramento sia sui ricavi che sull’EPS poiché i consumatori hanno continuato a spendere durante il trimestre.

La crescita a due cifre sia dei profitti che dei profitti rappresenta un sollievo per gli investitori che erano preoccupati per il costante ribasso del prezzo delle azioni dall’ultimo annuncio degli utili.

Abbiamo realizzato un altro trimestre forte in tutti gli aspetti della nostra attività, con ricavi netti e crescita degli utili a due cifre. L’amministratore delegato Michael Miebach

I ricavi del trimestre sono stati pari a 6,96 miliardi di dollari contro le stime di 6,85 miliardi di dollari, mentre l’EPS si è attestato a 3,59 dollari, superando comodamente le stime di 3,51 dollari. La società ha ora superato le stime degli analisti per quattro trimestri consecutivi.

Il futuro dei pagamenti

Mastercard è una delle aziende più solide nel mercato statunitense. Dal 2006 offre rendimenti annualizzati superiori al 30%.

Questa crescita è stata possibile solo grazie a uno stile di gestione lungimirante che attinge al cambiamento e alle tecnologie più recenti per migliorare l’elaborazione dei pagamenti per il pubblico.

Uno di questi cambiamenti sta avvenendo davanti ai nostri occhi e riguarda la finanza integrata. La finanza incorporata è l’integrazione dei servizi di pagamento in piattaforme non finanziarie in modo che gli utenti non debbano affrontare il fastidio di procedure di pagamento inefficienti.

Secondo l’EVP Jennifer Marriner, la finanza integrata è il futuro del commercio.

Le persone vogliono passare dalle transazioni finanziarie tradizionali a modalità moderne, digitalizzate e integrate per adempiere ai propri obblighi finanziari. Mastercard si sta preparando per essere in prima linea in questo cambiamento.

Stiamo sicuramente vedendo dal lato B2B la consapevolezza che esiste un modo per semplificare la propria attività attraverso la finanza integrata.

Marriner ritiene che le aziende stiano rispondendo positivamente agli sforzi dell’azienda per semplificare le transazioni finanziarie per le aziende.

Le partnership dell’azienda con SAP e Oracle non solo l’hanno aiutata a realizzare questo cambiamento, ma le hanno anche fatto capire che questo è davvero il futuro.

Pensa che le piccole e medie imprese trarranno i maggiori benefici da cose come la tokenizzazione e i pagamenti contactless.

Queste aziende utilizzano già applicazioni per la gestione dell’inventario e la contabilità e, incorporando le transazioni finanziarie in queste applicazioni, Mastercard può rendere la vita più facile a migliaia di aziende in tutto il mondo.

Una volta che Mastercard si sarà affermata come pioniera nella finanza integrata, potrà passare alla fornitura di servizi aggiuntivi come personalizzazioni e programmi fedeltà, che aiuteranno l’azienda a continuare la sua crescita in futuro, proprio come ha fatto in passato.

Cosa dice il grafico?

Uno sguardo al grafico ci dice che il titolo veniva scambiato a un importante livello di supporto appena prima degli utili.

I trader stavano aspettando il rapporto sugli utili e saranno più felici ora che c’è una variabile in meno che innesca un altro ribasso.

Se il titolo continua a rispettare questo livello di supporto e la società continua a performare a un livello fondamentale, gli investitori che assumono una posizione nel titolo in questo momento saranno ben posizionati per incassare nella rivoluzione della finanza integrata.

