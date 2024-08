Michael Cavanagh di Comcast: “Ognuna delle nostre attività sta facendo soldi”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Michael Cavanagh, Presidente di Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), ha evidenziato la strategia globale dell’azienda per una crescita sostenuta in vari settori in una recente intervista con CNBC.

Ha elogiato il suo team per aver mantenuto un solido portafoglio di attività in mezzo a sfide significative e potenziale consolidamento nel settore dei media e delle telecomunicazioni.

Cavanagh ha sottolineato la forte posizione di Comcast in tutte le sue unità aziendali, affermando: “Ognuna delle nostre attività è nella propria posizione di forza, guadagnando denaro. Non c’è nessun affare in cui diremmo di essere ritardatari”.

Ha sottolineato l’aggressiva strategia di investimento della società, compresi i piani per espandere la propria rete via cavo aggiungendo un milione di passaggi nel settore via cavo quest’anno.

Comcast prende di mira i diritti di trasmissione della NBA

Un obiettivo chiave per Comcast è la crescita della sua divisione NBCUniversal. Cavanagh ha citato la recente collaborazione con l’acclamato regista Christopher Nolan, che ha portato a numerose vittorie agli Oscar, come esempio della strategia di successo della società nel settore dell’intrattenimento.

Inoltre, ha menzionato la ricerca da parte di Comcast dei diritti di trasmissione della NBA e un investimento multimiliardario nel parco a tema Epic Universe in Florida.

Le osservazioni di Cavanagh arrivano pochi giorni dopo che Comcast ha riportato entrate fiscali del secondo trimestre leggermente inferiori alle stime di Wall Street.

Attualmente, CMCSA è in calo di oltre il 10% rispetto al suo massimo da inizio anno all’inizio di febbraio.

Approccio “coerente e paziente”.

Nella stessa intervista, il CEO di Comcast Brian Roberts ha mantenuto un atteggiamento cauto sul consolidamento del settore.

“Non puoi controllare questo genere di cose”, ha detto, ribadendo l’attenzione di Comcast sulla crescita interna e sulla coerenza.

Ha riconosciuto i recenti cambiamenti del settore, come gli sviluppi alla Paramount, ma ha sottolineato la strategia di Comcast di costruire “un’azienda con sei percorsi di crescita e diverse attività in transizione”.

Anche il presidente Michael Cavanagh ha notato una certa debolezza nel business dei parchi a tema, che riflette lo stato dei consumatori statunitensi.

Ha elogiato la Federal Reserve per aver gestito in modo ottimale l’inflazione e la crescita economica.

Durante l’intervista, ha sottolineato l’impegno di Comcast per la crescita organica, una forte gestione finanziaria e il rendimento del capitale.

Ha descritto l’approccio dell’azienda come “coerente e paziente”, volto a costruire un’azienda “molto, molto speciale e unica”.

Mentre Comcast si muove in un panorama mediatico in rapida evoluzione, i commenti di Cavanagh suggeriscono una strategia focalizzata sullo sfruttamento dei punti di forza esistenti e degli investimenti strategici piuttosto che su importanti acquisizioni o mosse di consolidamento.

Questo approccio sembra progettato per mantenere la posizione di Comcast come leader nei mondi convergenti dei media, della tecnologia e delle telecomunicazioni.

La direzione strategica e i piani di investimento di Comcast sottolineano il suo impegno ad adattarsi e prosperare in un settore competitivo. Concentrandosi sulla crescita interna e sfruttando il proprio solido portafoglio, Comcast mira a rafforzare la propria posizione di mercato e offrire valore costante agli azionisti.