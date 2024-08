Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas e la caduta in disgrazia

La battaglia per la migliore blockchain per sviluppatori e utenti è stata vinta da aziende del calibro di Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum e Base. Molti contendenti che speravano di sfidare Ethereum hanno affrontato sfide sostanziali e si sono evoluti in catene fantasma.

Una catena fantasma è definita come una rete blockchain priva di sviluppo e dApp nel suo ecosistema. Questo articolo esamina alcune di queste catene.

Tezos | XTZ

Tezos è una delle principali catene fantasma nel settore blockchain. È stato lanciato nel 2018 per affrontare Ethereum, una rete blockchain nota per la sua bassa velocità e gli elevati costi di transazione.

Tezos è una blockchain incredibilmente veloce con bassi costi di transazione ed è altamente scalabile, grazie alla sua architettura modulare. Nel corso degli anni, la rete ha speso milioni di dollari in marketing.

Il suo approccio di marketing più popolare è stata la partnership con il Manchester United, uno dei club più popolari della Premier League inglese (EPL). È stato anche uno dei principali partner della Red Bull Racing, squadra che ha vinto gli ultimi due campionati di Formula 1.

Queste partnership hanno aiutato a raggiungere milioni di persone da tutto il mondo. Tuttavia, il suo ecosistema è ancora in ritardo rispetto a quello delle blockchain più popolari come Solana e Base. Il suo sito web mostra 85 progetti, di cui 17 nel settore della finanza decentralizzata (DeFi).

Ulteriori dati mostrano che il suo ecosistema DeFi è relativamente più piccolo rispetto ad altre catene più grandi. Ha un valore totale bloccato (TVL) di oltre 54,2 milioni di dollari e una capitalizzazione di mercato delle stablecoin di 50,2 milioni di dollari. Al suo apice, Tezos aveva una capitalizzazione di mercato di oltre 6,7 miliardi di dollari, cifra che è scesa a 743 milioni di dollari.

Fatto curioso: Tezos è la settima società privata più grande detentrice di Bitcoin. Contiene 6.170 monete per un valore di oltre 400 milioni di dollari.

Zilliga | ZIL

Zilliqa è un’altra rete blockchain che ha affrontato sfide sostanziali negli ultimi anni. In questo periodo, è passata da una delle prime 20 criptovalute del valore di oltre 2,65 miliardi di dollari a una piccola valutata 314 milioni di dollari. Ora è la 163esima criptovaluta più grande del mondo.

La caduta di Zilliqa è stata una storia triste poiché è stato un grande innovatore che ha introdotto il concetto di sharding che ora è stato abbracciato da blockchain come Near, Ethereum e MultiverseX, precedentemente noto come Elrond.

L’ecosistema di Zilliqa ha continuato a restringersi. Ad esempio, ha un TVL DeFi di soli 1,74 milioni di dollari e una valutazione della stablecoin di 3,18 milioni di dollari.

EOS | EOS

EOS è un’altra rete blockchain caduta in disgrazia negli ultimi anni. La rete è supportata da Block.one, una società che ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari nella sua offerta iniziale di monete (ICO). Block è anche uno dei maggiori detentori di Bitcoin, con oltre 164.000 monete per un valore di oltre 10 miliardi di dollari.

L’obiettivo di EOS era quello di creare una solida alternativa a Ethereum, cosa che negli anni non è riuscita a raggiungere. Ha inoltre incorporato le funzionalità Ethereum Virtual Machine (EVM) nella sua rete.

I dati mostrano che EOS ha un TVL di oltre 133 milioni di dollari in asset, in calo rispetto a un picco di 350 milioni di dollari nel 2021. Alcune delle migliori dApp nell’ecosistema sono EOS REX, EOS RAM e DefiBox. Nel corso del tempo, la sua capitalizzazione di mercato è crollata da oltre 15 miliardi di dollari a 900 milioni di dollari. Anche Tether ha smesso di coniare la sua stablecoin su EOS.

Blockchain Velas | 86

Anche Velas Blockchain ha avuto una grande caduta in disgrazia. La sua capitalizzazione di mercato è scesa da oltre 1,2 miliardi di dollari a oltre 18,4 milioni di dollari oggi. È passata da una delle prime 100 monete alla posizione 818.

Allo stesso tempo, il volume degli asset nelle sue piattaforme DeFi è passato da oltre 50 milioni di dollari nel 2021 a soli 1,29 milioni di dollari. Il suo volume di 24 ore era di soli $ 9.

Si tratta di un grande declino per una blockchain che ha speso milioni di dollari come sponsor principale del team di Formula 1 della Ferrari. In molti casi, le aziende impegnano oltre 50 milioni di dollari all’anno per diventare sponsor della Ferrari.

Anche | FRONTE

Celo è una rete blockchain che è passata a una rete Ethereum di livello 2 nel 2023. Una rete di livello 2 è una blockchain che mira a potenziare la blockchain principale gestendo le transazioni off-chain. Il settore è ora dominato da aziende del calibro di Arbitrum, Polygon e Base Blockchain.

A differenza delle altre blockchain in questo elenco, Celo ha attratto molti sviluppatori. I dati di DeFi Llama hanno identificato oltre 40 dApp nel suo ecosistema. Tuttavia, il valore totale bloccato (TVL) nella rete è sceso da oltre 1,2 miliardi di dollari nel 2021 a soli 95 milioni di dollari. La maggior parte di questi fondi si trovano in Mento, Uniswap e Moola Market, che hanno asset di 65 milioni di dollari, 22,2 milioni di dollari e 2,91 milioni di dollari.

Esistono altre reti che si sono evolute in catene fantasma. Forse Cardano, una rete valutata oltre 15 miliardi di dollari, è la più grande. Gli altri degni di nota sono Algorand, Mina Protocol e Kadena.