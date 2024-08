UBS ha appena intentato una causa contro Bank of America

UBS Group AG (NYSE: UBS) è al centro dell’attenzione questa mattina dopo aver intentato una causa da 200 milioni di dollari contro la Bank of America Corp (NYSE: BAC).

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il colosso bancario svizzero sostiene che la Bank of America non ha onorato gli accordi di indennizzo relativi ai mutui rischiosi emessi da Countrywide Financial che BAC ha acquistato nel 2008.

La causa, depositata presso la Corte Suprema dello Stato di New York, è incentrata sui titoli garantiti da ipoteca che UBS ha creato utilizzando prestiti originati da Countrywide.

Secondo UBS, Countrywide ha accettato di risarcire il colosso dei servizi finanziari contro i crediti derivanti da mutui mal sottoscritti o fraudolenti.

Al momento della scrittura, le azioni UBS sono pressoché invariate per la giornata.

Come ha fatto UBS a raggiungere la cifra di 200 milioni di dollari?

Copy link to section

I suddetti titoli garantiti da ipoteca hanno già provocato notevoli ripercussioni finanziarie per UBS.

Nel 2013, la banca ha annunciato un accordo da 885 milioni di dollari con la Federal Housing Finance Agency degli Stati Uniti.

Inoltre, nel 2016 UBS ha stipulato un accordo con la Federal Home Loan Bank di San Francisco per un importo non reso noto. Entrambi gli accordi erano legati ai prestiti di Countrywide.

Nonostante le lunghe discussioni con Bank of America sul risarcimento, compresi circa 53 milioni di dollari in spese legali, UBS sostiene che la seconda banca più grande degli Stati Uniti si è rifiutata di rispettare i propri obblighi.

UBS, tuttavia, non ha spiegato meglio come ha raggiunto la cifra di 200 milioni di dollari.

Il caso sottolinea le continue ricadute legali della crisi finanziaria del 2008, in particolare per quanto riguarda i titoli garantiti da mutui residenziali.

Tuttavia, la causa di UBS è unica in quanto cerca la copertura per gli accordi relativi a questi titoli piuttosto che la responsabilità diretta per il loro valore diminuito.

L’intero paese ha contribuito alla crisi finanziaria del 2008

Copy link to section

Countrywide Financial, sotto la guida di Angelo Mozilo, è diventato il più grande erogatore di mutui ipotecari statunitensi concentrandosi sui mutuatari subprime.

Le loro pratiche di prestito, che spesso comportavano bassi pagamenti mensili iniziali e requisiti minimi di documentazione, hanno contribuito in modo significativo alla bolla immobiliare che alla fine è scoppiata, portando alla crisi finanziaria e alla successiva recessione.

L’acquisizione di Countrywide da parte della Bank of America per 2,5 miliardi di dollari nel luglio 2008 si è rivelata estremamente costosa.

La banca ha dovuto affrontare decine di miliardi di dollari in spese legali e di altro tipo relative alle acquisizioni di Countrywide e Merrill Lynch.

Finora, Bank of America non ha risposto alle richieste di commento sulla causa.

Il caso, archiviato come UBS Americas et al contro Countrywide Home Loans Inc et al, sarà seguito attentamente da esperti finanziari e legali in quanto potrebbe costituire un precedente per simili richieste di indennizzo in epoca di crisi.

Mercoledì mattina le azioni della Bank of America Corp sono scese.